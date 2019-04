Le plan final du générique d'ouverture de la saison 8 de «Game Of Thrones» — Capture d'écran/HBO

Encore trois courtes nuits avant la fin « douce-amère » promise ! Jusqu’au 19 mai, chaque épisode de la huitième et ultime saison de Game of Thrones est diffusé le dimanche soir à 21 heures (heure de New York) sur HBO aux Etats-Unis.

Le bouquet de chaînes de télévision OCS, qui a acquis les droits de diffusion en France, diffuse cet nouvel épisode en simultané, « à l’heure US » comme on dit. Décalage horaire oblige, on ne vit pas de la même manière la diffusion en direct de l’épilogue des aventures des maisons Stark, Lannister et autres Targaryen.

Visionner ou dormir, il faut choisir!

Le dimanche à 18 heures, ce sont les fans californiens du show de HBO qui trinquent à la santé de Tyrion. Aller à la messe dominicale ou se recueillir devant l’Arbre-Coeur ? Tel est le dilemme des sériephiles australiens, qui se donnent rendez-vous à 11 heures pour suivre les aventures de Bran et autres prêtresses rouges.

Visionner ou dormir, il faut choisir ! Les fans français qui souhaitent regarder l’épisode dès sa sortie doivent faire The Long Night , c’est-à-dire veiller jusqu’à 3 heures du matin ou se réveiller au beau milieu de la nuit pour profiter des veillées autour du feu et des épiques batailles nocturnes de Game of Thrones. Et ce la veille d’un jour travaillé (le pire de tous), le lundi.

Affalés, à plusieurs, sur un canapé devant un immense écran de télévision acheté pour l’occasion, ou seul sous la couette avec une vieille tablette, vous êtes nombreux à mater les dernières heures de la saga de George R.R. Martin à l’heure US... bien souvent pour éviter les éventuels spoilers sur les réseaux sociaux.

Alors, racontez-nous vos nuits devant l’ultime saison de Game of Thrones ! Pourquoi avez-vous décidé de suivre cette saison en simultané avec les Etats-Unis ? Comment vous vous organisez pour être devant votre écran à 3 heures du matin chaque dimanche ? Qu’est-ce que la nuit apporte (ou retire) à votre expérience de visionnage habituelle ?