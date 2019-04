Image extraite de la saison 7 de «Game of Thrones». — Copyright HBO

Quelle folle nuit ! Après l’épisode 3, intitulé «La Longue Nuit» et mettant en scène The Battle of Winterfell, HBO a mis en ligne le teaser du prochain épisode de Game of Thrones, le quatrième d’une saison qui n’en comptera que six. Ce dernier durera soixante-dix-huit minutes. Ce que nous apprend ce trailer.

[ATTENTION, « SPOILER IS COMING », ON VOUS DONNE DES ELEMENTS DE L’ÉPISODE 3 DE LA SAISON 8 DANS LES LIGNES QUI SUIVENT]

Une chose est certaine, maintenant que les Marcheurs blancs ont battu en retraite, Daenerys a les yeux rivés sur le Trône de Fer. Après cette grande bataille épique, il reste à déterminer quelles sont les forces en présence. L’armée des Dothrakis a été complètement décimée par les hordes de zombies. Daenerys sort affaiblie de cette guerre contre les morts. Cersei, qui n’a pas combattu, a son armée intacte.

Les deux dragons sont en vie

Si le sort du dragon Rhaegal n’était pas clair à la fin de l’épisode 4, les amateurs de ses créatures de feu peuvent se rassurer : Drogon et Rhaegal sont en vie​, puisqu’ils apparaissent tous deux dans ce teaser. Idem avec le loup Fantôme. La Mère des dragons peut donc encore compter sur quelques ressources.

Après la bataille, place au repos du guerrier. Et il semble qu’Arya Stark remette le couvert avec Gendry. Un repos de courte durée, car il reste maintenant à vaincre la flotte des Greyjoy et la Compagnie dorée.