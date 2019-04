«SPOILER IS COMING» Attention, on vous dit tout de l’épisode 2 de la saison 8 de « Game of Thrones », diffusé cette nuit sur OCS City

Game of thrones, «un univers solide» peuplé de Marcheurs blancs obscurs — 20 Minutes

L’épisode 3 de la saison, qui en compte six, a été diffusé dans la nuit de dimanche à lundi aux Etats-Unis sur HBO et en France sur OCS.

L’intégralité de l’épisode se déroule à Winterfell.

Un épisode grandiose marqué par la grande bataille contre les Marcheurs blancs.

Jump scares are coming ! L’hiver s’est abattu sur Winterfell cette nuit dans l’épisode 3 de la saison 8 de Game Of Thrones, l’ultime de la sage, diffusé sur la plateforme OCS en France dans la nuit de dimanche à lundi, à 3h du matin. Cet épisode se déroule entièrement à Winterfell et commence par l’arrivée de Mélisandre dans le fief des Stark.

Voici notre récap’de cette grande bataille contre les Marcheurs blancs. Un épisode sous haute tension, très attendu, qui a dépassé nos attentes les plus folles et nous a fichu des sueurs froides.

[ATTENTION, « SPOILER IS COMING », ON VOUS DIT TOUT SUR L’EPISODE 3 DE LA SAISON 8 DANS LES LIGNES QUI SUIVENT]

La tension monte

Davos, Tyrion, Sansa et Arya, Brienne, Jaime, Pod, Tormund, Beric, Gendry, Edd, Jorah, et Sandor Clegane – tout le monde attend de combattre, même Ghost. Dans un silence glaçant. Drogon et Rhaegal hurlent au-dessus de leur tête. L’épisode vient de commencer et la tension nous serre déjà le cœur. Et ce n’est qu’un début.

Mélisandre fait son entrée à Winterfell. « Je serai morte avant l’aube », lance-t-elle à Ser Davos. La sorcière use de sa magie pour enflammer les armes des différentes armées réunies pour combattre le Night King et ses innombrables créatures. « The Night King is Coming », annonce Jon. La tension est insoutenable. Bran, de son côté, attend le Night King, avec Theon Greyjoy, près de l’arbre cœur de Winterfell. Dans la crypte, tous ceux qui ne vont pas combattre semblent terrorisés.

Un tsunami de Marcheurs Blancs

La horde de zombies déferle sur Winterfell comme un tsunami. Tous les guerriers semblent en mauvaise posture. Les dragons chevauchés par Jon et Daenerys font irruption et sont pris dans une sorte de tornade glacée. Les combats sont terriblement violents, les attaques des Marcheurs blancs si rapides qu’il est difficile d’établir qui s’en sort. Arya sauve in extremis Sandor Clegane avec son arc. Sam frôle la mort, mais Edd le sauve et meurt juste après. Ils battent tous en retraite.

Sansa rejoint Tyrion dans la crypte. Tyrion comprend qu’ils sont foutus. Vers Gris ordonne d’allumer les tranchées, c’est impossible. Mélisandre use à nouveau de sa magie. Winterfell apparaît encerclé par les flammes, cerné par les Marcheurs blancs, c’est terrible et très beau à la fois.

Lyanna meurt en héroïne

« Au moins, nous sommes déjà dans une crypte », plaisante Varys. Tyrion veut rejoindre les combattants pour apporter son expertise en stratégie. Sansa l’en empêche. Il plaisante en disant qu’ils auraient peut-être dû rester mariés. « Vous étiez le meilleur », lui lance-t-elle. « Quelle pensée terrifiante », lui dit-il. L’obstacle à leur amour ? L’allégeance de Tyrion à la Reine des dragons.

Dans le bois divin, Theon s’excuse auprès de Bran. Bran lui rétorque que tout ce qui s’est passé avant « vous a amené là où vous êtes maintenant : chez vous ». Le Night King apparaît sur Viserion. L’armée des morts entre dans Winterfell. La bataille fait rage et Sam manque encore une fois de mourir. La badass Lyanna s’attaque à un immense monstre. Ils s’entre-tuent. Sandor Clégane est paralysé par la peur, pas celle des Marcheurs blancs, mais celle du feu, qui fait rage. Il retrouve du courage et de l’aplomb en voyant Arya combattre avec une bravoure incroyable.

Arya maîtrise l’art de l’esquive

Arya se retrouve seule dans la bibliothèque de Winterfell, entourée par des Marcheurs Blancs. Comme dans un slasher movie, on suit le moindre de ses mouvements pour esquiver ses ennemis, les mains fermement agrippées à notre fauteuil. La séquence est entièrement silencieuse. La tension est à son comble. On commence sérieusement à avoir des crampes à l’estomac et le souffle court. Arya va y passer… Et se fait sauver in extremis par Béric et sandor Clegane. Le trio rejoint Mélisandre dans une pièce au calme. « Le Seigneur l’a ramené dans un but précis. Maintenant, ce but a été atteint », entonne Melisandre. Arya a fermé « beaucoup les yeux ». Melisandre hoche la tête. « Yeux bruns, yeux verts… Et yeux bleus. » Et d’ajouter : « Que disons-nous au dieu de la mort ? » « Pas aujourd’hui. »

Jon et Danenerys s’attaquent au Night King. Ils tombent tous les trois de leur monture. Il est temps qu’on découvre que l’un d’eux est Azor Ahai parce que le Night King est en train de réveiller tous les morts, dont la petite Lyanna.

Et surgit Azor Ahai

Dans la crypte, comme attendu, les morts se réaniment. Sansa et Tyrion trouvent refuge derrière une pierre tombale, tout semble fichu pour eux… La situation semble désespérée : Jaime et Brienne se battent dos à dos, Daenerys est en mauvaise posture, Jorah vient à son secours, Jon est sur le point de se faire refroidir par Viserion… A ce stade, on ne sait même plus qui est en vie et qui ne l’est plus. On est glacé de peur devant notre écran.

Dans le bois divin, Theon et Bran voit arriver le Night King et ses généraux. « Tu es un homme bon », lance Bran à Theon qui se sacrifie. Tout semble perdu. Nous sommes raides. Quand soudain ! Arya surgit et saute sur le dos du Night King et finit par le tuer ! Nos muscles retrouvent leur usage premier, à savoir qu’ils peuvent à nouveau bouger. Arya est Azor Ahai !!!! Les Marcheurs blancs s’effondrent un à un.

Jorah meurt dans les bras de Daenerys, le dernier dragon vivant Drogon vient les protéger. Une très belle scène. Bilan des morts lors de cette bataille : Dolor Edd, Lyanna Mormont, Jorah Mormont, Beric Dondarrion, Theon Grejoy, Melisandre et le roi de la nuit. Mélisandre quitte Winterfell, enlève son collier et le laisse tomber dans la neige. Au loin, sa silhouette se transforme en celle d’une vieille femme, elle redevient poussière. Waouh, cet épisode a dépassé nos attentes !