GAME OF THEORIES L’épisode 3 de l’ultime saison 8 de « Game Of Thrones », diffusé aux Etats-Unis et en simultané en France sur OCS, à 3 heures du matin, va mettre en scène la grande bataille que tous les fans de la série attendent…

Daenerys (Emilia Clarke) et Jon (Kit Harington) dans le premier épisode de la série «Game Of Thrones». — HBO

Enfin ! Après sept saisons et deux épisodes, l’hiver est enfin là à Winterfell. Cette nuit, l’épisode 3 de la saison 8 de Game Of Thrones, l’ultime de la saga, diffusé aux Etats-Unis et en simultané en France sur OCS, à 3 heures du matin, va mettre en scène la grande bataille que tous les fans de la série de HBO attendent : celle qui oppose les vivants aux morts, les humains aux marcheurs blancs. Au menu, une heure et vingt minutes d’un combat qu’on nous promet épique et grandiose. Les théories qui ne survivront pas à la grande bataille

Arya face à des morts-vivants Stark

Les femmes et les enfants qui ne se battent pas ont été mis à l’abri dans l’épisode 2 de la saison 8, intitulé « The Knight of the Seven Kingdoms », dans la crypte de Winterfell, où sont enterrés les Stark depuis des générations. Est-ce vraiment une bonne idée ? Un des pouvoirs du Roi de la Nuit est de ressusciter les morts. Va-t-il faire revenir les ancêtres de Sansa, Arya, Jon et Bran ? Dans la bande-annonce de la saison 8, on voit la courageuse et guerrière Arya très apeurée et poursuivie au sein même des souterrains de Winterfell ? Arya devra-t-elle combattre ses propres ancêtres (sa mère ? Son frère ?) transformés en Marcheurs Blancs ?

Jon Snow et Daenerys vont s’entre-tuer

Un des grands mystères de la saga de George R.R. Martin est de savoir qui est Azor Ahai : le prince, qui a ressuscité pour sauver le monde des ténèbres. Ce prince peut être un homme ou une femme. De nombreux fans pensent qu’il s’agit de Jon Snow aka Aeris Targaryen ou de Daenerys Targaryen. Le hic ? Pour vaincre les zombies de glace et obtenir l’épée de Lumière, Azor Ahai a dû enfoncer son épée dans sa bien-aimée. Si Jon ou Daenerys sont destinés à être le nouvel Azor Ahai, un sacrifice sera à prévoir.

Jaime est l’Azor Ahai

D’autres fans pensent que Jaime Lannister est Azor Ahai. Un indice, glissé dans l’épisode 2 de la saison 8, donne du crédit à cette théorie : Bran n’a pas dénoncé Jaime parce qu’il a besoin de lui pour se battre. D’autre part, comme Jon, Jaime est un ressuscité… Il a miraculeusement survécu à la noyade dans le lac.

Arya et Gendry vont monter sur le trône

Dans l’épisode 1 de la saison 1 de Game of Thrones, Ned Stark et Robert Baratheon discutent dans la crypte et espèrent pouvoir un jour unir leurs deux maisons par les liens sacrés du mariage de leurs enfants. Dans leur esprit, il s’agit alors de Sansa et Joffrey. Et si Arya et Gendry survivaient à la bataille, et s’unissaient, ils seraient tout à fait légitimes pour monter sur le trône. Elle est, en tant que Stark, de glace, il est de feu, en tant que forgeron.