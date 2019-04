Drew Barrymore incarne une zombie dans la nouvelle série Netflix «Santa Clarita Diet». — Saeed Adyani/Netflix

Encore une série Netflix qui s’arrête. Vendredi, la plateforme de streaming a annoncé que Santa Clarita Diet, sa série de zombies comique, ne serait pas renouvelée. « Le monde n’avait jamais eu de comédie romantique avec des zombies avant Santa Clarita Diet et nous sommes redevables envers le créateur Victor Fresco pour avoir apporté cette idée à Netflix », a déclaré dans un communiqué le géant américain.

Netflix annule #SantaClaritaDiet après trois saisons, sans conclusion malgré le cliffhanger. Il commence à être très rageant ce concept de payer un abonnement pour regarder des séries dont on aura pas la fin. pic.twitter.com/FW8Qaw8yuX — Kere (@YGKere) April 27, 2019

Cette décision devrait vraiment frustrer les fans de la série, qui s’étaient mobilisés pour la sauver. Sa troisième saison, disponible depuis le 29 mars, avait été encensée par la critique. Les producteurs Victor Fresco et Tracy Katsky ont également remercié Netflix, avec néanmoins un peu de cynisme : « Netflix a donné une chance à cette étrange série et pour cela, nous leur serons toujours reconnaissants. Ils se sont montrés encourageants ; toujours positifs, et ont apprécié notre travail. Jusqu’à aujourd’hui. »