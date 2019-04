Image extraite de la saison 8 de «Game of Thrones». — Copyright HBO

J-3. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’épisode 3 de l’ultime saison de Game of Thrones lèvera le voile sur un événement très attendu de la série, la grande bataille avec l’armée des morts. Pour faire patienter les fans, HBO a dévoilé quelques photos inédites extraites de cet épisode, sans spoiler pour autant.

L’épisode le plus long de la série

La fin du deuxième épisode nous avait laissés avec Jon Snow et Daenerys Targaryen, contemplant l’arrivée du Roi de la Nuit et de sa terrible armée, à proximité de Winterfell, transformé en champ de bataille (et bientôt en cimetière ?). Mercredi, HBO a dévoilé sur le site de Enternainment Weekly, quelques images de la bataille à venir, mettant en scène notamment Sansa, Arya, Brienne et Jaime. Si ces clichés ne dévoilent rien de l’intrigue, ils ont de quoi tenir en haleine jusqu’à dimanche soir.

Jon Snow. - Copyright HBO

Sansa et Arya. - Copyright HBO

Image extraite de la saison 8 de «Game of Thrones». - Copyright HBO

Comme le précise Entertainement Weekly, ce troisième épisode, dont on ne connaît pas encore le titre, durera 82 minutes, soit le plus long de toute la série. Allez, plus que trois dodos.