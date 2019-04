Attention, cet article pourrait comporter quelques spoilers sur la saison en cours de diffusion.

Le maître du roman d’horreur est fan de Game of Thrones. Sur Twitter, Stephen King a tenu a félicité les scénaristes de la série, et donné au passage son avis sur l'épisode 2 de l'ultime saison 8, diffusé dimanche dernier sur HBO (en France sur OCS).

GoT: As a long-time storyteller, I'm in awe of how perfectly the minds behind this show brought all the major characters together at Winterfell. They made it look easy. Constant Readers, it is not.