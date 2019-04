Image extraite du premier épisode de la saison 8 de — Copyright HBO

Un deuxième épisode et déjà une surprise. Dans la nuit de dimanche à lundi (et même un peu plus tôt pour ceux qui n’ont pas résisté au leak de l'épisode), les fans de Game of Thrones ont entendu une chanson inédite de Florence and the Machine, composée spécialement pour l’occasion. C’est avec Jenny of Oldstones que le groupe est venu clôturer ce nouvel épisode, une ballade aux accents tragiques.

Découvrez « Jenny of Oldstones », attention, certaines images du clip peuvent dévoiler des éléments de l’intrigue (donc fermez les yeux) :

Fans de Florence and the Machine, David Benioff et Dan Weiss, les showrunners de la série, avaient déjà demandé au groupe de composer une chanson lors de la saison 2, mais avaient fait face à un refus. « L’opportunité d’entendre sa voix surnaturelle [de la chanteuse Florence Welsh] dans notre série a toujours tourné dans nos esprits. Nous sommes encore agréablement choqués qu’elle ait accepté de chanter Jenny of Oldstones, et nous adorons le résultat », ont-ils expliqué au New York Times.

Après The Hold Steady et The National, Florence and the Machine sera le tout dernier groupe à composer pour Game of Thrones. Et cette chanson, Jenny of Oldstones, devrait avoir une résonance toute particulière dans la série. Si elle vient clôturer ce 2e épisode, Podrick Payne en fredonne un air dans ce même épisode, pendant qu’apparaissent à l’écran des images d’Arya et Gendry, Sam et Gilly ou encore Jon et Daenerys, explique Mashable. Une chanson qualifiée « de hantée » qui existe dans le livre de George R. R. Martin, et qui raconte l’histoire tragique d’un prince qui doit choisir entre l’amour véritable et le trône de fer, au risque de faire couler beaucoup de sang…