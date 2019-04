MUSIQUE « For The Thrones » sera dans les bacs le 26 avril 2019

Qui prendra place sur le trône de fer ? — Montage photo/20 Minutes

Chaque saison de Game Of Thrones a eu droit à sa bande originale, signée Ramin Djawadi. For The Thrones, dont la sortie est prévue chez Columbia Records le 26 avril 2019, n’est pas à proprement parler une bande originale, mais plutôt une compilation qui rassemble des titres inspirés par la série culte de HBO.

Avis aux fans et aux collectionneurs, cet opus sera mis en vente avec 11 versions de couverture de vinyles différentes, qui correspondent aux 11 maisons de la série qui se battent pour le trône de fer.

Rally the realm.

Music is coming April 26. #GameofThrones pic.twitter.com/PcLPW45uZH — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 9, 2019

De nombreux artistes se sont prêtés au jeu : A$AP Rocky, Chloe X Halle, Ellie Goulding, Jacob Banks, James Arthur, Joey BadA$$, Lennon Stella, Lil Peep, Maren Morris, Matthew Bellamy, Mumford & Sons, Rosalía feat. A.CHAL, SZA, The Lumineers, The National, The Weeknd, Travis Scott, Ty Dolla $ign, X Ambassadors. Le premier titre de l’album, Power is Power, fruit de la collaboration entre The Weeknd, Travis Scott et SZA a d’ores et déjà été dévoilé sur YouTube.