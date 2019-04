ANALYSE On a scruté le tout nouveau générique de la saison 8 de « Game Of Thrones » et on vous dévoile tous ses secrets

Le plan final du générique d'ouverture de la saison 8 de «Game Of Thrones» — Capture d'écran/HBO

Le générique d’ouverture de « Game Of Thrones » a été complètement remanié pour cette saison 8.

La carte se resserre autour de trois lieux : Last Hearth, Winterfell et King’s Landing.

Pour la première fois, le générique se termine sur le trône de fer.

Depuis son lancement en 2011, chaque saison de Game Of Thrones s’ouvrait sur les vastes cartes d’Essos et de Westeros formant le monde imaginé par George R.R. Martin dans sa saga. Au fil des saisons, les fans du show de HBO se sont amusés à repérer des changements infimes dans la séquence générée par ordinateur, en relief façon Google Earth. Les blasons, forteresses et régions représentées évoluaient subtilement pour offrir un aperçu de la mécanique des forces en présence. Les noctambules, qui ont regardé le premier épisode de l’ultime saison de Game Of Thrones diffusé en simultané avec les Etats-Unis dans la nuit de dimanche à lundi*, ont découvert cette fois-ci un tout nouveau générique d’ouverture sur le thème composé par Ramin Djawadi.

Trois bandeaux pour trois moments clés

Comme d’habitude, le titre de Game Of Thrones s’ouvre sur une sphère qui ressemble à une astrolabe, avec un bandeau qui représente en relief quelques moments importants de l’histoire de Game Of Thrones. Pour cette huitième et ultime saison, les trois bandes, qui vont se succéder au long de la minute et cinquante-sept secondes du générique, représentent le dragon Viseron brûlant le Mur, la décapitation de Ned Stark (ou de son fils) et la montée en puissance de Daenerys Targaryen et ses dragons. Dans les saisons précédentes, ces bandeaux donnaient à voir des événements antérieurs à la série comme le Fléau de Valyria ou encore la rébellion de Robert Baratheon. Les créateurs de la série mettent désormais l'accent sur des événements qui se sont déroulé sous nos yeux au cours des sept saisons précédentes de la série.

«Game of Thrones, episode XVIII: The Rise of Targaryen». Le générique annonce la couleur. Ne manque que le rire d'Aerys II à la fin... pic.twitter.com/3xghZgDNtY — .benjamin chapon. (@BenjaminChapon) April 15, 2019

Last Hearth, le domaine de Ned Amber

Il n'est plus question de voyager sur toutes les terres de Westeros et d'Essos que les personnages de la série ont arpenté de long en large. La carte présentée se concentre sur trois lieux uniquement : Last Hearth, Winterfell et King's Landing. Toute l’action de la huitième saison va se dérouler dans ce monde resserré géographiquement.

La visite de Westeros commence par la brèche causée par les flammes bleues de Viserion, le dragon tombé aux mains du Roi de la Nuit. Les sortes de dalles, glacées, qui se retournent au fur et à mesure, évoquent l’avancée inexorable des Marcheurs Blancs. Le message de l’équipe d’Elastic, lauréate d’un Emmy pour le design du générique de Game Of Thrones, est clair : l’Hiver est arrivé. On arrive ensuite sur le premier château sur la route de l'armée des Morts une fois le Mur franchi, Last Earth, le domaine du jeune Ned Umber.

Le fief des Stark et la crypte de Winterfell

La caméra sillonne le fief des Stark, le domaine de Winterfell, représenté par l'immense Arbre-coeur aux feuilles rouges. Au fur et à mesure que l’on progresse, la glace gagne du terrain. Pour la première fois, au lieu de rester à la surface de la carte, la caméra s’engouffre dans la crypte de Winterfell, où se trouve notamment la statue mortuaire de Ned et Lyanna Stark. Cette crypte, comme l’a dévoilé la bande-annonce, va très certainement jouer le rôle de refuge dans cette saison.

Les arcanes de Port-Réal et Scorpion

On arrive enfin à King's Landing. Après une vue d'ensemble du Donjon Rouge, la caméra nous fait descendre les escaliers en colimaçon du fief de la Reine. Une fois encore, la caméra entraîne le spectateur dans les souterrains où se trouve l’immense arbalète, nommée Scorpion, capable de détruire les dragons de Daenerys. On aperçoit d’ailleurs les trois crânes de dragon dans le générique, en référence à Drogon, Rhaegal et Viserion.

Le trône de fer en clôture

Le générique s’achève sur le trône de fer, qui fait sa première apparition dans le générique de la série. Qui va s'asseoir sur ce dernier lors de l’ultime épisode de la saga ? David Benioff et D. B. Weiss entretiennent le mystère avec un trône, pour le moment surmonté du blason Lannister, qui s’épanouit et laisse apparaître des épées, qui rappelle la pose des personnages principaux sur les posters de promotion de la saison 8. Le jeu des Trônes qui s'élance dans la dernière ligne droite. Le dernier plan montre le logo de Game of Thrones avec les blasons des maisons Lannister, Baratheon, Stark et Targaryen. Qui du lion, du cerf, du dragon ou du loup s’emparera finalement du trône de fer ? Réponse le 19 mai.