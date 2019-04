Image extraite de la saison 7 de «Game of Thrones». — allociné

Deux ans d’attente et un bug vient gâcher la fête. Dimanche, nombreux étaient les fans de Game of Thrones devant leurs écrans pour découvrir le lancement de l’ultime saison. Parmi eux, certains se sont tournés vers HBO GO, le site de la chaîne, pour regarder le premier épisode en streaming. Mais comme le rapporte le Huffington Post, le site a été victime de bug en plein milieu de la soirée…

Erreur de serveur

« Echec de connexion à HBO GO dû à un problème Internet ». Voilà le message d’erreur qu’un certain nombre de spectateurs américains ont reçu alors qu’ils souhaitaient regarder le lancement de Game of Thrones sur Internet. Plus de 3.000 signalements auraient été envoyés au site DownDetector, qui répertorie les crashs de serveurs. Et bien entendu, ces bugs n’ont pas manqué d’agacer les fans de GOT, comme cet utilisateur de Twitter, qui a demandé à être remboursé.

Two years to prepare in advance for this premiere and this is what we GOT?? 🤔 Plus this is not a cheap service. I'm calling for a refund right now. #hbogodown #HBOGO #HBOLAT pic.twitter.com/9l4DJSaZtb — Raúl (@RaulCabiott) April 15, 2019

En France, l’épisode était diffusé sur OCS, où aucun problème ne semble avoir été signalé.