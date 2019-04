BILAN Un youtubeur fan de « Game of Thrones » a compté l'ensemble des personnages tués au cours des sept saisons écoulées la série phare de HBO, en incluant les figurants, les personnages en images de synthèse et les animaux...

Le personnage de Ned Stark est tué dans la première saison de «Game of Thrones». — Nick Briggs/AP/SIPA

Un bilan très très lourd. Un youtubeur fan de Game of Thrones a compté l’ensemble des personnages tués au cours des sept saisons écoulées la série phare de HBO, en incluant les figurants, les personnages en images de synthèse et les animaux. Il a compilé ces 174.373 morts dans une vidéo hommage de vingt-trois minutes publiée sur YouTube. De quoi patienter avant la diffusion du premier épisode de l’ultime saison ce dimanche aux Etats-Unis sur HBO et cette nuit en France à trois heures du matin en exclusivité sur OCS.

Avec The Walking Dead, Game of Thrones est certainement la série la plus meurtrière de tous les temps. La force de la série réside notamment dans le fait que les scénaristes n’hésitent pas à supprimer ses personnages. En saison 1, la mort du patriarche Ned Stark, qui semblait être le héros de la série, avait chamboulé les fans. Dans une infographie, le Washington Post a rassemblé de son côté quelque 1.243 personnages principaux et secondaires morts au cours des six premières saisons. « Valar Morghulis », « Tout Homme doit mourir », comme on dit en en haut valyrien.