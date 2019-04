ON FAIT LE POINT On y est… La huitième et dernière saison de la série débarque le 14 avril. « 20 Minutes » vous aide à être prêts pour ce rendez-vous (4/5)

Jaqen H'ghar, l'homme sans visage, fera-t-il son grand retour dans la saison 8 de Game of Thrones? — Helen Sloan/AP/SIPA

Dans la nuit du 14 au 15 avril, sur OCS, sera diffusé le premier épisode de la dernière saison de Game of Thrones.

Après sept saisons et 67 épisodes, les fans ne savent peut-être plus où en est l’intrigue. 20 Minutes fait donc le point.

Dans cet article, on s’interroge sur ces personnages qui ont disparu de l’intrigue après avoir marqué la série et qui (on n’en sait rien mais on l’espère) pourraient revenir et bouleverser le cours de la saga.

Alors que la saga Game of Thrones s’achève avec une huitième et dernière saison (diffusée en France sur OCS), il n’est pas impossible que les fans se sentent un peu paumés dans l’intrigue. Pas de panique. 20 Minutes vous aide à faire le point. Difficile de se souvenir de toutes les trahisons, et surtout de tous les morts, les scénaristes n’hésitant pas à zigouiller nos personnages préférés sans prévenir. Mais si certains se sont évaporés de la série, on veut croire qu'ils pourraient faire un retour surprise dans les derniers épisodes du show. Alors, qui pourrait revenir dans la saison 8 ? 20 minutes lance les paris à deux jours de la diffusion du premier épisode de l’ultime saison de la série.

Mélisandre

Prêtresse bombasse à tendance fourbasse, Mélisandre obéit aux ordres de R’hllor, le seigneur de la lumière (The Lord of light pour les amateurs de VO). Jamais avare d’un retournement de veste à la faveur du plus puissant se trouvant dans les parages, on n’oublie pas qu’elle a brûlé vive Shireen Baratheon, la fille de Stannis. Pour rien en plus, puisque le sacrifice de la fillette n’empêchera pas la déroute de Stannis, dont Brienne de Tarth scellera le sort d’un coup d’épée. Mais bon, on l’aime bien quand même Mélisandre parce que c’est elle qui ressuscite Jon Snow (cœur avec les doigts) au début de la saison 6. On la retrouve au début de la saison 7, alors qu’elle va à la rencontre de Daenerys pour lui suggérer de s’allier avec Jon Snow (un conseil qu’elle va vraiment bien suivre !). Puis la Dame rouge explique à Varys qu’elle compte mettre le cap sur Volantis. L’eunuque lui rétorque alors que ce n’est pas sûr pour elle de revenir à Westeros, ce à quoi la prêtresse répond qu’elle – comme lui — est destinée à y mourir. Ce qui laisse espérer une scène assez épique !

Hodor

A peine découvrait-on pourquoi Hodor disait tout le temps «Hodor!», que le colosse au cœur tendre calanchait face aux marcheurs blancs venus mettre la main sur Bran Starck, devenu la Corneille à trois yeux. Mais si vous visionnez à nouveau la scène, certes on voit bien le géant se sacrifier pour son jeune maître – et on se doute bien que la suite des événements s’annonce compliquée pour lui —, mais on ne le voit pas mourir à l’écran. De là à l’imaginer ressurgir de nulle part pour aider Bran, il n’y a qu’un pas.

Jaqen H’ghar

« Valar morghulis ». La première fois que l’on entend cette phrase en haut Valyrien, qui signifie « tout homme doit mourir », c’est dans la saison 2. Elle est prononcée par Jaqen H’ghar, de la confrérie des Sans-visage, qui prendra Arya sous son aile et en fera une super badass capable de changer de visage. Jaqen reviendra-t-il dans la saison 8 ? Le verra-t-on avec son visage ou sous d’autres traits ?

Dario Naharis

Ah Dario ! Ce guerrier vaillant, grand brun aux yeux noirs (on a le droit d’avoir ses chouchous hein !). On l’avait quitté à la saison 6, largué comme une vieille chaussette à Meereen par Daenerys, partie sans lui à la conquête du trône de fer. Même s’il n’avait pas un rôle essentiel dans l’intrigue, on a quand même envie de mettre une pièce sur son retour. Cela risquerait toutefois de virer à la prise de tête avec Jon Snow, qui (j’espère pour vous que vous avez vu le dernier épisode de la saison 7), lui vole son ex-dulcinée, qui n'est autre que sa tata (oui, faut suivre).

Tormund

On le quitte à la fin de la saison 7 en bien mauvaise posture : sur le mur de glace, alors que le dragon de Daenerys, récupéré par les marcheurs blancs, en détruit une bonne partie. Mais Tormund, sauvage du Nord, a de la ressource, et on veut croire que même si c’est compliqué, il peut trouver un moyen de ne pas mourir sous les tonnes de glace du mur qui s’effondre. Vous n’êtes pas d’accord ?

Nymeria

Avec son beau pelage, Nymeria fait partie de la portée de louveteaux que Ned Starck répartit entre chacun de ses enfants. Au début de la saison 7, Arya, en route vers Winterfell, est seule avec son cheval dans la forêt. C’est là qu’elle se retrouve cernée par une meute de loups prêts à en faire leur quatre-heures. Mais Arya et sa louve se reconnaissent. L’héroïne aimerait poursuivre son chemin avec sa louve, mais celle-ci s’en va, préférant retourner avec sa meute. Des retrouvailles auront-elles lieu durant la saison 8 ?

Catelyn Stark

Il faut dire qu’Arya a été séparée de tous les membres de sa famille, dont certains ont connu un sort des plus fâcheux, à l’instar de sa mère, Lady Catelyn Stark. Mais des voix concordantes s’accordent à dire qu’elle pourrait faire son retour dans cette ultime saison. On ne sait pas encore par quelle pirouette, puisque les traumatisés de l’épisode des Noces pourpres (saison 3) ne se rappellent que trop bien que l’épouse de Ned Starck, leur fils Robb et Talisa, sa femme bien enceinte, ainsi que tous leurs hommes passent de vie à trépas lors d’un massacre sanglant orchestré par Walder Frey et Roose Bolton, l’ex-beau-père de Sansa. Mais si l’intrigue de la série laisse peu d’espoir sur le retour de la mamma du clan Stark, rappelons que George R.R.Martin, dans ses ouvrages, ramène Catelyn Stark à la vie. C’est Beric, lui-même ressuscité un nombre incalculable de fois grâce au seigneur de la lumière, qui finit par se sacrifier pour ramener Catelyn d’entre les morts.

Ned Stark

Bon, on se pose la question parce que Ned Stark, il était cool et super classe, et l’un des seuls à ne pas retourner sa veste dans ce monde de fourbes ! Une loyauté qui s’était retournée contre lui dès la première saison de la série. Dans le dernier épisode, Ned se fait décapiter sous les yeux de sa fille Arya. De quoi faire comprendre aux téléspectateurs qu’il ne vaut mieux pas trop s’attacher aux personnages, qui risquent de mourir à chaque épisode et ainsi de sauter du casting. Difficile de scénariser son retour après s’être fait décapiter, mais avouez que ce serait trop bien de le revoir dans l’intrigue. Peut-être reviendra-t-il en songe dans les rêves de Bran ? A moins qu’Arya ne trouve le moyen de ramener à la vie pour une super battle des Stark contre le reste du monde ? Valar attendris pour savoiris.