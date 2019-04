Le comédien et réalisateur israélien Reshef Levi avec les actrices espagnoles Aixa Villagran, Celia Freijeiro et Leticia Dolera posent avec leurs prix — AFP

Coup double. Perfect Life, un portrait de trois trentenaires espagnoles en crise, a remporté le prix de la meilleure série et un prix spécial d’interprétation pour son trio d’actrices mercredi soir au festival CanneSeries, au terme d’une deuxième édition faisant le grand écart entre comédies névrosées et fictions d’anticipation.

« La culture est une passerelle d’empathie, pour lutter contre la haine, l’intolérance, le machisme », a déclaré en recevant son prix l’actrice et scénariste Leticia Dolera. L’Espagnole aux positions féministes a signé avec Perfect Life le portrait d’un trio de femmes (Maria, Esther et Cristina) sur lesquelles plane l’ombre de deux autres séries culte : Girls de Lena Dunham et Transparent de Jill Soloway.

L’Israélien Reshef Levi reçoit un prix d’interprétation

Le jury, présidé par Baran bo Odar, créateur de Dark (sur Netflix) a attribué son prix d’interprétation à l’Israélien Reshef Levi, acteur et scénariste de Nehama, sur un veuf, père de cinq enfants, qui rêve de stand-up. Le prix du meilleur scénario est revenu à la série belge The Twelve (12), comme le nombre de jurés d’un procès sous haute tension.

Le prix de la meilleure musique est revenu à la série allemande Bauhaus - New era, sur la naissance du mouvement artistique. Over and out a reçu le trophée de la meilleure série « format court », dans une sélection spéciale.