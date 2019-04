ON FAIT LE POINT On y est… La huitième et dernière saison de la série débarque le 14 avril. « 20 Minutes » vous aide à être prêts pour ce rendez-vous (3/5)

Cersei Lannister et son frère Jaime seront séparés, pour la première fois de la saga, dans la saison 8 de «Game of Thrones» — HBO

Dans la nuit du 14 au 15 avril, sur OCS, sera diffusé le premier épisode de la dernière saison de Game of Thrones.

Dans cet article, on revient sur les histoires d’amour entre personnages principaux, présentes et à venir, et qui pourraient changer le cours de la saga.

Alors que la grande guerre contre les morts approche, l’ambiance n’est pas à la gaudriole. Et pourtant, la saga de George R.R. Martin regorge d’intrigues amoureuses qui bouleversent le cours des événements. Voici donc un point sur la situation sentimentale des personnages en ce début de saison 8.

Daenerys et Jon

Posé comme cela, tout va bien. Le roi du Nord et la reine Targaryen. Ils sont jeunes, beaux et idéalistes. Ils sont légitimes et gentils. Mais si on ne dit plus « Daenerys et Jon » mais « Daenerys et Aegon » – le véritable prénom de Snow —, ça change la donne. Daenerys est en effet la tante (la petite sœur du père) de Jon Snow.

Ils ne le savent pas encore, mais ça risque de gâcher la lune de miel, à peu près autant qu’une attaque de milliers de zombies sur Winterfell. Alors, oui, bien sûr, les Targaryen ont, dans le passé, assumé des relations incestueuses mais ça ne leur a pas réussi sur les plans politiques et génétiques. Pas sûr que Daenerys et Jon aient envie de rejouer cette partition. Et ça promet une déchirante séparation qui pourrait avoir des conséquences sur la guerre. Imaginez un peu que leur chagrin leur fasse faire des bêtises…

Cersei et Jaime

En parlant d’inceste, en voilà deux qui se posent là. La reine Cersei et son frère Jaime couchent ensemble depuis leur puberté. Ils ont trois enfants – dont un taré de la pire espèce —, tous morts. Cersei en attend peut-être un quatrième. Cette relation est la cause de tout, puisque c’est en les surprenant que Bran Stark a fini balancé du haut d’une tour. Cet incident est l’un des éléments déclencheurs de la guerre des cinq rois, mais il a surtout révélé Bran à son destin de Corneille à trois yeux, super devin aux pouvoirs sans limite.

A la fin de saison 7, Jaime semble tourner le dos à sa sœur et rejoindre le camp de Daenerys et Jon. Et ça, ça change tout. Jaime achève ainsi sa mue progressive en personnage positif. Cersei de son côté est à la fois débarrassée du dernier élément qui la rattache encore au genre humain, mais risque de se retrouver bien seule face à ses atrocités.

Samwell et Vère

En apparence, cette amourette entre le futur Mestre et l’ex-Sauvageonne n’a pas grand intérêt, d’autant qu’ils ont tous deux le profil type des victimes idéales. Il y a pourtant chez eux un beau potentiel dramatique autour de leur relation interdite. Samwell aspire à devenir Mestre et ne peut donc pas avoir de femme. On en pleure déjà.

Brienne et Tormund

On y croyait beaucoup et puis, finalement, le tourbillon de la vie a éloigné les possibles tourtereaux loin l’un de l’autre. Brienne a dû se rendre à Port-Réal rencontrer Cersei au nom de Sansa Stark, et Tormund s’est retrouvé au Mur. Reste que les œillades du Sauvageon pour l’héritière de Torth nous avaient donné à rêver d’une belle romance. Ce n’est peut-être pas fichu, même si ces deux personnages ont de bonnes chances de ne pas voir la fin de la saison, selon de nombreux spécialistes.

Sansa, un cœur à prendre

Déjà mariée deux fois, sans compter ses fiançailles avec Joffrey, Sansa est désormais la célib' la plus convoitée de Westeros. Dame de Winterfell, elle sera peut-être difficile à séduire, ses expériences maritales ayant été particulièrement douloureuses. Ses retrouvailles avec Tyrion, le plus attentionné de ses époux, de loin, pourraient-elles déboucher sur une improbable histoire d’amour ? On en doute.

Missandei et Ver Gris

Ils sont tellement mignons. Le beau guerrier (châtré) et la belle interprète (ex-esclave sexuelle) sont amoureux, mais leur histoire est compliquée (cf les parenthèses) et vouée, là aussi, au malheur. A moins que le couple ne décide de fuir à Naath, l’île paradisiaque de Missandei. Mais ça ne leur ressemble pas du tout.