ENQUETES POLICIERES Cannes Confidential devrait être mise en boîte à partir du second semestre 2020

Illustration tournage — INDRANIL MUKHERJEE / AFP

La série internationale Cannes Confidential devrait être tournée à Cannes et dans sa région à partir du second semestre 2020.

Une première saison de dix épisodes de 45 minutes est déjà programmée.

« Ce tournage sera une importante source de retombées et pourrait être un important catalyseur », espère le maire de Cannes.

Une policière aux méthodes peu orthodoxes. Un ancien maître faussaire en cavale pour l’aider à résoudre ses enquêtes. Une ambiance « à la La La Land » qui dénote. Et la Croisette comme terrain de jeu. Cannes Confidential, une série au casting international tournée en langue anglaise, devrait voir le jour dès 2020, ont annoncé ce lundi le producteur et le maire de la ville, en marge du festival CanneSeries et du MipTV.

« Ce sera une sorte de nouveau Amicalement vôtre, explique Patrick Nebout, le directeur général d’origine cannoise de la société de production Dramacorp, basée en Suède. Très jeune, quand j’ai découvert cette série, j’ai vite compris que la région n’avait vraiment rien à envier à Hollywood comme théâtre pour raconter des histoires. Et je me suis toujours dit que j’y reviendrai pour tourner quelque chose. »

Par le scénariste d’Inspecteur Barnaby

Une première saison de dix épisodes de 45 minutes devrait y être mise en boîte dès le deuxième semestre 2020, après plusieurs étapes de financement et d’écriture. Aucun nom du casting n’a pour le moment était dévoilé, mais on sait déjà que Chris Murray (Inspecteur Barnaby, Agatha Raisin, Waterloo Road) sera en charge de développer les scénarios. Et c’est un diffuseur britannique qui devrait en avoir la primeur.

« Il y aura une enquête policière dans chaque épisode. Mais tout se déroulera dans une atmosphère aux antipodes des séries noires actuelles, précise Patrick Nebout, expliquant que le scénariste travaillait sur l’histoire de la région. Il y a un patrimoine culturel et beaucoup d’anecdotes qui peuvent nourrir la série. »

« D’importantes retombées » pour la ville

Plus de 40 jours de tournage par an seront réservés à Cannes « où l’espace public ne sera pas facturé, au début, dans le cadre d’un partenariat », a explique le maire LR David Lisnard. « Ce tournage sera une importante source de retombées et pourrait être un important catalyseur », a avancé l’élu. C’est la première fois que la cité des festivals autorise une production a utiliser le mot « Cannes », marque déposée, pour son titre.

Pour Cannes Confidential, Dramacorp, entreprise propriété du géant allemand Beta film, devrait également tourner ailleurs sur la Côte d’Azur et n’exclut pas de faire notamment appel aux services des studios de la Victorine, à Nice.