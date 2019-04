Maisie Williams et Sophie Turner à l'avant-première de l'ultime saison de «Game of Thrones» à New York — Evan Agostini/AP/SIPA

Les chanceux. Mercredi dernier avait lieu l’avant-première du premier épisode de la huitième et dernière saison de Game of Thrones à New York en présence de stars de la série bien sûr (Sophie Turner, Maisie Williams, Kit Harrington…), mais aussi de journalistes. S’ils n’avaient le droit de parler de l’épisode lui-même, et donc de spoiler, ils ne se sont pas privés pour partager leurs réactions. Le journaliste James Hibberd, de l’incontournable magazine Entertainment Weekly, résume sa pensée en un mot : « Fantastique ». « Tellement de retrouvailles, plusieurs séquences épiques, détaille-t-il dans un tweet. Ce ne sera pas seulement des gens assis autour d’une table. On parle d’événements majeurs et qui se révèlent profondément satisfaisants. »

Just watched @GameOfThrones season 8 premiere: Fantastic. So many reunions. Some epic sequences. Not just table setting for the rest of season. Major Stuff happens in deeply satisfying ways. More thoughts in next podcast. pic.twitter.com/XK5frMt9Hy — James Hibberd (@JamesHibberd) April 4, 2019

« Le calme avant la tempête de neige et de morts-vivants »

Au détour de son compte rendu de l’avant-première et du tapis rouge, IndieWire glisse que « beaucoup d’halètements, de cris, de rires, ont été entendus pendant l’épisode qui affiche 54 minutes au compteur ». Il est le plus court des six épisodes finaux. Le quotidien britannique The Telegraph parle d’un début de saison très brutal et très violent, riche en intrigues et en punchlines.

Reaction to #GameOfThrones Season 8 Episode 1...NO SPOILERS



Fast paced & jam packed with epic moments, intriguing politics, shocking reveals & exciting reunions. Not an action set-piece episode but a funny & light one which serves as the calm before the wintery undead storm. — Matt Neglia (@NextBestPicture) April 4, 2019

Matt Neglia du site NextBestPicture précise que l’épisode n’est pas tourné vers l’action, qu’il est plutôt drôle et léger, comme « le calme avant la tempête de neige et de morts-vivants » : « Des moments épiques, de la politique de palais, des révélations choquantes et des retrouvailles passionnantes ». Plus qu’une semaine à attendre, une semaine avant une fin forcément décevante?