Netflix a mis en ligne la suite des Nouvelles aventure de Sabrina, et a commandé deux autres saisons.

La série, qui met en scène une adolescente à moitié sorcière, était espérée par certains comme une œuvre féministe.

Bien qu’inclusive et mettant en scène un personnage féminin en voie d’émancipation, Sabrina pourrait aller encore plus loin.

Les nouvelles aventures de Sabrina fait déjà son grand retour sur Netflix. Moins de six mois après son lancement, et quatre mois après un épisode de Noël surprise, la saison 2 est désormais disponible sur Netflix. On sait déjà que des saisons 3 et 4 ont été commandées, preuve que la plateforme attend beaucoup de son teen show ensorceleur. Triangle amoureux, pouvoirs décuplés et révélations personnelles, la suite des aventures de Sabrina ne surprendra pas les fans de la série. Et c’est un peu dommage.

Lors de son lancement, le show avait attiré l’attention par ses choix esthétiques marqués et une intrigue qui semblaient s’éloigner des poncifs. Surtout, la figure de la sorcière, réactivée par l’actualité des combats féministes post #MeToo, avait le vent en poupe. « La sorcière s’oppose au patriarcat rigide et aliénant, analyse la spécialiste de littérature fantastique Anne Besson. C’est pourquoi elle est devenue une figure de l’empowerment féminin ». Le personnage de sorcière « positive » de Sabrina incarne bien ce renouvellement, elle qui assume et revendique des idées féministes, quitte à se mettre en danger.

Une série inclusive et féministe ?

La série va plus loin et expose clairement des convictions politiques à travers son casting qui donne de la visibilité aux femmes et aux personnes LGBTQ. Le personnage de Susie Putnam, tout comme son interprète Lachlan Watson, se sent non-binaire et a fait son coming out en tant que queer. Cette représentation, qui n’est donc pas uniquement fictionnelle dans ce teen show, libère un message bienveillant.

De son côté, Kiernan Shipka, l’interprète de Sabrina, a confié au National Post : « J’apprécie beaucoup le fait de participer à un projet qui s’aligne fortement avec ma vision de l’empowerment des femmes ». Cette déclaration a toutefois été jugée un peu décevante, l’actrice, ou Netflix, niant à la série une dimension « féministe ». Et d’ailleurs, le scénario de la saison 1 n’a pas non plus répondu aux attentes sur ce point.

Vole, Sabrina, vole

Adolescente déterminée et indépendante, refusant de choisir entre deux mondes oppressifs, celui des humains et celui des sorciers, Sabrina a tout d’une icône féministe en puissance qui refuse les injonctions sociales et s’élève par exemple contre le Père Blackwood… Mais la série ramène toujours son héroïne à son statut de lycéenne, dépassée par ses sentiments, ses doutes, sa vie amoureuse… Toute demie-sorcière qu’elle soit, Sabrina est une ado comme les autres.

La saison 2 des Nouvelles aventures de Sabrina sort demain, et ben c’est sans moi ! J’abandonne après avoir vu la saison 1 que j’ai trouvé vraiment PLATE, avec une actrice enfantine, nunuche et ennuyeuse. Non merci @NetflixFR ! — Gwenaëlle Billoux (@GwenalleBilloux) April 4, 2019

Alors que la série a connu un accueil mitigé, de nombreux fans espèrent voir Sabrina s’émanciper. Une trame finalement assez classique du teen show, et qui rappellera les glorieuses heures de Buffy aux plus anciens. On a hâte de voir Sabrina obtenir encore plus de pouvoir et continuer à lutter contre les traditions misogynes présentes à l’École des sorcières et au lycée. Mais surtout, nous attendons vraiment qu’elle y voit plus clair dans son histoire d’amour avec Harvey. Une histoire d’amour qui brouille un peu l’esprit de la série et de Sabrina. En plus de lui faire perdre du temps et de l’énergie, Harvey interfère avec les projets et le développement de l’héroïne principale, qui serait sans doute moins caricaturale sans lui.

En cela, Harvey joue le rôle que de nombreux téléspectateurs misogynes ont attribué à Skyler White (Breaking Bad), Carmela Soprano (Les Soprano) et Betty Draper (Mad Men), entre autres. Mais en 2019, « la femme gênante du héros » est enfin un homme. Un premier pas ?