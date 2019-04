L'affiche de la saison 3 de «This is Us» diffusé sur NBC — NBC Universal

La saison 3 de This is Us s’est achevée sur une scène du futur très mystérieuse.

La série a répondu à plusieurs questions laissées sans réponse au moment de la saison 2, mais elle en pose de nouvelles, encore plus mystérieuses.

Le point sur cet épisode 18 et sur les questions qu’il pose.

Les mois vont être longs avant l’arrivée de la saison 4. NBC a diffusé le dernier épisode de la saison 3 de This is Us mardi soir (le 14 avril sur Canal + Séries) et comme d’habitude, la série dramatique, connue pour ses allers et retours dans le temps, a laissé de nombreuses questions en suspens. Il serait dommage de résoudre tous les mystères d’un seul coup.

L’épisode 18, intitulé « Her », fait un bon dans le futur et répond au dernier épisode de la saison 2. On fait le tour de toutes les questions (et des indices) que la troisième saison laisse sans réponse.

ATTENTION SPOILERS

Kevin père… mais avec qui ?

This is Us termine la saison 3 par un bond dans le futur. Difficile de savoir combien d’années se sont écoulées, mais Rebecca a pris un sacré coup de vieux. La famille Pearson se tient à son chevet. Elle est alitée dans un lit et très affaiblie. Si on ne voit pas Kevin dans la dernière scène, on découvre son fils cavaler dans la maison du comédien où la famille se retrouve. Il aura donc un fils… Mais avec qui ? La saison se clôt sur sa rupture avec Zoe et, selon des informations de TV Line, Melanie Liburd, qui interprète la cousine de Beth, quitte le casting de la série.

Seul indice de taille : le fils de Kevin est blond et il a près de dix ans. L’acteur va-t-il retrouver Sophie, son amour de jeunesse, qui a refait une brève apparition dans l’épisode 16 ? Va-t-il rencontrer quelqu’un d’autre ? Toutes les hypothèses sont possibles.

Quelle place Nicky récupère-t-il au sein de la famille ?

Que fait le cadet (caché) de Jack auprès de Rebecca dans la dernière scène ? On avait laissé Nicky et ses bouteilles dans sa caravane quelques épisodes plus tôt, jamais vraiment remis de stress post-traumatique à son retour de la guerre du Vietnam. De même, il n’a jamais vraiment réussi à surmonter sa rupture avec son frère aîné dont il était très proche. Les dernières images de la saison 3 semblent indiquer son retour. Vit-il désormais chez Kevin ?

Mais que devient Miguel ?

C’est probablement la question la plus importante laissée sans réponse par This is Us en cette fin de saison 3. Que devient Miguel, le compagnon de Rebecca et ancien meilleur ami de Jack, qui n’a jamais vraiment réussi à trouver sa place auprès des enfants Pearson ? Tandis que Randall rend visite à sa mère, Nicky est seul au chevet de Rebecca. Souffrante, elle semble à bout de force. Doit-on en conclure que Miguel n’est plus dans les parages ? Rebecca souffre-t-elle de la maladie d’Alzheimer ou sa perte de mémoire est-elle liée à son accident de voiture ?

Qu’en est-il de Toby et Kate ?

Bonne nouvelle, l’enfant prématuré de Toby et Kate est sorti d’affaire, mais le couple ne semble pas avoir survécu. Toby débarque seul dans la maison de Kevin qu’il a l’air de voir pour la première fois. La série nous indique-t-elle que Toby et Kate se sont séparés, à la différence de Beth et Randall ? Kate est la seule des triplés à ne pas être mentionnée dans cette scène du futur. La saison 4 nous réserve encore de nombreuses surprises. L’attente va être difficile à supporter.