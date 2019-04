Le trône de Fer accueillera-t-il un bon ou un mauvais souverain à la fin de Game of Thrones ? — HBO/montage 20 Minutes

La dernière saison de Game of Thrones est diffusée (en France, sur OCS) à partir du 14 avril.

Tout le monde se demande quel personnage sera le roi ou la reine à l’issue de la saga.

20 Minutes vous propose de voter et de pronostiquer la fin de la série culte.

On y est. La huitième et dernière saison de Game of Thrones va livrer son verdict. On peut toujours faire mine de s’intéresser aux histoires d’amour, et pronostiquer sur qui va mourir et comment, mais à ce stade, ce qui nous intéresse, c’est l’issue du match.

Après tout, la série est avant tout une grande compétition (avec beaucoup de morts) pour le trône de fer. Daenerys Targaryen a mis le temps mais est désormais lancée comme une flèche. Cersei Lannister a l’avantage (le seul ?) d’y être déjà installée. Jon Snow a désormais une super légitimité pour y prétendre. Le Roi de la nuit dispose probablement de la meilleure armée (et un climat favorable).

Et puis il y a la foule des challengers. Arya ? Varys ? Jaime ? Tormund ? Pourquoi pas ? Game of Thrones nous a habitués aux retournements de situation.

Concours de pronostics

20 Minutes vous propose de pronostiquer la fin de la série. Vous pouvez voter ou carrément nous envoyer votre pronostic (voir ci-dessous) avec une petite explication. Les prédictions les plus justes et argumentées seront compilées dans un article. On a même des cadeaux à vous faire gagner.

On attend vos oracles les plus alambiqués sur cette fin de Game of Thrones.