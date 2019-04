Daenerys et Jon (et deux-trois soldats de leur armée) dans le teaser de la saison 8 de «Game of Thrones». — Capture d'écran / HBO

« Il faut se battre ensemble ou mourir. » On ne peut pas faire plus clair que l’avertissement de Tyrion au début du nouveau teaser de la saison 8 de Game of Thrones publié sur le compte Youtube de HBO lundi. Si les images ne sont pas nouvelles, en revanche, l’ambiance devient de plus en plus oppressante. « Ils arrivent », ajoute Tyrion.

Qu’importent les personnages qui nous ont tenus en haleine les sept premières saisons, dans ce teaser, ne semblent compter que ceux qui vont participer à la bataille (qui s’annonce grandiose) contre les marcheurs blancs. Colonnes de soldats, dragons, navires, Winterfell, neige, feu… Tous les ingrédients sont réunis pour nous faire saliver, même si nous savons déjà que nous serons déçus par la fin.