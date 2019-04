La saison 3 de «La casa de papel» sera de retour cet été. — Manuel Fernandez-Valdes/Netflix

« Les vacances sont terminées », prévient le teaser. Netflix a publié ce lundi un teaser de la troisième saison de la Casa de papel, accompagné d’une date de retour. Roulement de tambours…

La série espagnole à succès reviendra le 19 juillet sur la plateforme de streaming vidéo. « Et ce n’est pas une blague » précise le géant du streaming sur Twitter [il faut dire qu’il a choisi le 1er avril pour faire cette annonce]

Ce n’est pas une blague.



La Casa De Papel, partie 3 : le 19 juillet 2019. pic.twitter.com/iozn7x08AA — Netflix France (@NetflixFR) April 1, 2019

On retrouvera les personnages clé des deux premières saisons, à savoir le Professeur (Alvaro Morte), Tokyo (Ursula Corbero), Nairobi et Denver. Quatre nouveaux acteurs feront leur apparition au casting. Il s’agit de Hovik Keuchkerian, qui interprétera Bogota, Najwa Nimri (Alicia), Fernando Cayo (Tamayo) et Rodrigo de la Serna (L’ingénieur).