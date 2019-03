Image extraite de la saison 6 de «New York Unité Spéciale». — NBC Universal photo: Will Hart

Longue vie à New York Unité Spéciale ! Comme le rapporte le site Variety, repéré par Puremédias, la série policière vient d’être renouvelée pour une 21e saison par la chaîne NBC. Le show devient donc désormais le programme diffusé en prime time le plus long de tous les temps.

Diffusée depuis 1999

Comme l’explique le site spécialisé, New York Unité Spéciale partageait le record de 20 saisons avec New York, police judiciaire (dont elle est le spin-off) et Gunsmole. Avec 30 saisons, Les Simpson conservent toutefois le statut de série la plus longue de l’histoire (tous horaires confondus). « Nous félicitons Dick Wolf [le réalisateur], Mariska Hargitay [l’une des actrices principales] et l’éblouissante distribution de New York Unité Spéciale, qui figurent désormais dans le livre des records », ont expliqué dans un communiqué Paul Telegdy et George Cheeks, les dirigeants de NBC. Cette incroyable série est l’exemple de ce qui se passe lorsque producteurs, scénaristes et acteurs se réunissent pour créer un spectacle qui, année après année, s’adresse au public de manière puissante. Nous ne pourrions être plus fiers de cette remarquable réussite. » De son côté, Mariska Hargitay s’est estimée « fière de faire partie de cette émission novatrice et de rentrer dans l’histoire de la télévision ».

Pour rappel, New York Unité Spéciale retrace l’histoire d’une unité de police à New York, dirigée par Olivia Benson (Mariska Hargitay), chargée d’enquêter sur les crimes sexuels. Elle est diffusée depuis 1999 sur NBC (à partir de 2000 sur TF1).