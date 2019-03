La saison 5 de «Jane the Virgin» est diffusée sur CW depuis mercredi. — The CW

CW diffuse la saison 5 de la telenovela très réussie Jane the Virgin.

La série a réussi à se démarquer de nombreux feuilletons du genre grâce à sa légèreté et sa façon de rire d’elle-même.

Son narrateur est l’un de ses principaux leviers humoristiques.

Précédemment dans Jane The Virgin… La saison 4 nous avait laissés sans voix : Xo luttait contre un cancer, Jane et Rafael venaient d’emménager dans un appartement et Michael n’était pas mort… « Oh my god ! », comme dirait le narrateur dans la version originale.

Les histoires abracadabrantes de l’adaptation de la telenovela vénézuélienne, ponctuées d’insémination accidentelle, de coups bas, d’identité cachée et de triangles amoureux, ont retrouvé le chemin du petit écran américain mercredi soir pour une ultime saison sur CW. Alors qu’on s’apprête à faire le deuil douloureux de Jane, Xiomara et « abuela » Alba, on n’imagine pas dire adieu au narrateur le plus emblématique de l’histoire des séries télévisées (au moins).

Une série méta par excellence

La liste des séries qui font appel à une voix off pour ouvrir chaque épisode est longue. Marie-Alice Young aide les fans de Desperate Housewives à suivre les intrigues de Wisteria Lane, You fait entrer le spectateur dans les pensées les plus obscures de son anti-héros psychopathe et Grey’s Anatomy introduit chaque épisode avec la voix de l’un de ses protagonistes. En théorie, Jane the Virgin n’a donc rien inventé : elle utilise la voix suave d’Anthony Mendez pour tenir le public en haleine. En pratique, elle fait beaucoup plus que ça.

Avec ce personnage d’un autre genre, elle a mis un coup de vieux aux narrateurs classiques aux contours balisés version The Mindy Project ou Ally McBeal, qui se contentent d’accompagner le récit. Jane the Virgin a réussi à développer un personnage à part entière avec lequel le spectateur tisse un lien privilégié au fil des épisodes. Comme un pote avec qui on materait une telenovela sur notre canapé (et qui a pris possession de la télécommande), il s’adresse directement à son public - « Mon ami », « Où en étions-nous déjà ? Ah oui, c’est vrai, reprenons » -, forçant à faire un petit pas de côté.

Timide en saison 1, notre ami invisible est devenu bien bavard. Proximité oblige. Il ponctue le récit de ses commentaires, de petites blagues bien senties et n’hésite pas à faire remarquer quand l’intrigue va trop loin. Ce qui est bien souvent le cas : n’oublions pas que le what the fuck fait partie de l’ADN de ces feuilletons à l’eau de rose.

Qui est le narrateur ?

Jane the Virgin, œuvre méta par excellence (une telenovela qui se déroule dans l’univers des telenovelas) a fait de ce personnage dont on ignore l’identité son meilleur allié pour jouer avec les codes et rire d’elle-même. La série ne se prend jamais au sérieux -à la différence de Rogelio De La Vega- et c’est probablement le secret de sa réussite. Alors qui se cache derrière le narrateur de Jane the Virgin ? On devrait le savoir à l'issue de ces 18 derniers épisodes.

Jusqu’ici, une chose semble à peu près sûre : le personnage est lié à la famille Villanueva. Pendant le mariage de Xiomara et Rogelio, le narrateur a confié qu’il faisait partie des gens qui aiment le plus Xo. S’agit-il de Mateo, le fils de Jane et Rafael, de Mateo Villanueva, le défunt époux d’Alba ou de Jane elle-même ? Jane the Virgin a fait de son narrateur le plus grand mystère de son intrigue.