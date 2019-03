Marti Noxon, la présidente du jury du festival Séries Mania 2019, lors de la cérémonie d'ouverture. — ANDRIEU FREDERIC/SIPA

Comme Shonda Rhimes, Marti Noxon figure parmi les poids lourds de la création sérielle. De Buffy Contre les Vampires à Mad Men en passant par Sharp Objects, on ne compte plus les succès auxquelles la présidente de Séries Mania a participé. Comme Ryan Murphy, Shonda Rhimes et Álex Pina, Marti Noxon a signé un contrat de quatre ans avec Netflix. Interrogée par 20 Minutes au cours d’une table ronde, Marti Noxon en a dit un peu plus sur ses projets avec le service de streaming de Los Gatos.

La showrunneuse a expliqué son choix : « Les plateformes offrent la possibilité de visionner une saison en entier. Maintenant, quand on n’a pas la possibilité d’accéder aux séries de cette façon, on se sent frustré. » Et de citer Dietland, sa série annulée au bout d’une saison sur AMC. « Il y a eu trop de temps entre le lancement, où tout le monde parlait de la série, et le moment où la série a été disponible intégralement en ligne », déplore-t-elle. Son autre série Girlfriends' Guide to Divorce est « très populaire sur Netflix. De nombreuses personnes la binge-watche au moment où ils traversent cela dans leur vie », constate-t-elle. « Comme je faisais des séries bien adaptées au streaming, je me suis dit qu’il serait logique de le faire pour une plateforme de streaming », explique-t-elle.

« Un projet autour des sorcières »

Marti Noxon en a également dit un peu plus sur ses projets avec la firme de Los Gatos : « Je suis très excitée parce que je suis en train de travailler sur un projet autour des sorcières. Je sais que les sorcières sont partout en ce moment, mais j’ai trouvé un livre que j’adore qui se déroule dans le passé, mais avec des voyages dans le temps et une dimension féministe. Il y aura aussi beaucoup de fantômes ». Et de poursuivre : « C’est une adaptation d’un livre peu connu », a-t-elle précisé, sans vouloir dévoiler le titre de ce dernier. Et d’ajouter : « Je travaille aussi sur une comédie avec un format de 30 minutes. J’ai besoin de rire », a-t-elle conclu.