CONFIDENCES Lors d’une table ronde au festival Séries Mania, Julianna Margulies, la star de « The Good Wife » a expliqué pourquoi elle n’apparaissait pas le spin-off, « The Good Fight »…

Julianna Margulies lors de la cérémonie d'ouverture du Festival Séries Mania 2019. — ANDRIEU FREDERIC/SIPA

La star d’Urgences, de The Good Wife et de Dietland est une « amie du festival », selon les mots de Laurence Herzberg. Après sa masterclass à Séries Mania il y a deux ans, Julianna Margulies est l’une des jurées du festival lillois. Lors d’une table ronde, l’actrice a invité les journalistes à expliquer pourquoi elle n’apparaissait pas dans le spin-off de The Good Wife, The Good Fight, dont les deux premières saisons sont disponibles en France sur Amazon Prime Video.

Aux Etats-Unis, depuis 2017, le service de streaming en ligne CBS All Access propose à ses abonnés The Good Fight, une série centrée sur la démocrate Diane Lockhart (incarnée par la brillante Christine Baranski) qui s’est imposée comme la plus intelligente série anti-Trump du moment.

En juillet dernier, Julianna Margulies expliquait à TVLine pourquoi elle avait refusé d’apparaître dans la première saison de la série dérivée : « Je ne voulais vraiment pas le faire (…) parce que ce n’était pas juste pour les stars du spin-off, Christine Baranski, Cush Jumbo et Rose Leslie. J’estimais que la série devait d’abord se trouver par elle-même car si Alicia était entrée en scène, dès la première saison, on n’aurait parlé que d’elle et The Good Wife. Alors que, maintenant, c’est leur série. »

« J’ai essayé. Mais CBS ne veut pas me payer mon cachet »

La star n’était pas complètement fermée à l’idée de réapparaître dans le show. « Je ne dis jamais jamais, parce que ce serait idiot ». Alors que les fans du show désespèrent de voir Alicia Florrick faire un caméo dans The Good Fight et que la saison 3 vient de démarrer aux Etats-Unis, Julianna Margulies a expliqué pourquoi elle n’y apparaîtra pas : « J’ai essayé. Mais CBS ne veut pas me payer mon cachet. Je ne plaisante pas. »

Et d’ajouter : « Les showrunners, Robert et Michelle King, avaient imaginé une histoire en trois épisodes. J’étais très excitée par cette idée. Mais la chaîne n’a pas voulu payer mon cachet. Pourtant la série existe grâce à la mienne ».

Pourquoi la chaîne refuse-t-elle de vous payer autant qu’avant ? « Demandez-leur. Je n’en ai aucune idée. Ils m’ont dit que ça créerait un précédent. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Il n’y a pas d’autre Good Wife. Et ça ramènerai tellement de nouveaux téléspectateurs à The Good Fight, qui est diffusé en ligne. Je leur ai dit : "Si j’étais Jon Hamm ou Kiefer Sutherland qui voulaient revenir dans Mad Men ou 24 Heures Chrono, je parie que vous n’auriez pas de problème à payer leur cachet. Allez, à la prochaine". »

« J’étais choquée, plus surprise que blessée »

« J’étais choquée, plus surprise que blessée, poursuit-elle. Je me suis demandé ce qu’était ma valeur pour eux, surtout à l’ère post-MeToo… Ils savent que je ne suis pas sur Twitter et que je ne vais pas balancer, mais vous, vous pouvez le faire ! N’est-ce pas choquant ? J’ai appelé les King que j’adore, ils étaient désolés. Mais on retravaillera ensemble, tout arrive pour une bonne raison ! »