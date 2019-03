Les enfants de «Stranger Things» ne sont plus des enfants... — Netflix

Crises d’hystérie, ou de nostalgie, en perspective. Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 3 de Stranger Things, que la plateforme lancera le 4 juillet prochain. L’occasion de retrouver les héros de la série après plus d’un an d’absence, et une chose est sûre, les enfants ont bien grandi…

« On n’est plus des gamins »

Si l’intrigue de cette nouvelle saison reste encore mystérieuse, cette bande-annonce laisse présager un univers peut-être encore plus angoissant que les saisons précédentes, autour d’acteurs (tous au rendez-vous), qui ne sont plus des enfants. « On n’est plus des gamins. Tu croyais quoi ? Qu’on allait rester dans mon sous-sol ? A jouer des jeux éternellement ? », dit l’un des personnages en voix off. Si vous ne saviez pas quoi faire de votre 4 juillet prochain, vous avez trouvé.