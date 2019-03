Seann William Scott et Damon Wayans forment le nouveau duo de la série «L’Arme Fatale». — Fox

La saison 3 de L’Arme fatale revient ce mardi à 21h sur TF1.

Le duo formé par Robert Murtaugh, policier noir quinquagénaire, marié et père de famille, et du jeune flic blanc célibataire et tête brûlée, Martin Riggs, c’est fini !

La série accueille un nouveau personnage (et un nouvel acteur).

L’Arme Fatale est l’archétype du buddy cop movie avec ses flics de choc, aux sens de la justice et aux tempéraments radicalement opposés. La saga cinématographique, tout comme les deux premières saisons de la série, reposent sur l’antagonisme du duo formé par Robert Murtaugh, policier noir quinquagénaire, marié et père de famille, et du jeune flic blanc célibataire et tête brûlée, Martin Riggs. Dans la saison 3 qui commence ce mardi à 21 heures sur TF1, Roger Murtaugh a un nouvel équipier. Explications.

Clayne Crawford a été viré de la série

L’interprète de Martin Riggs, Clayne Crawford, a été viré de la série en avril 2018, en raison de son comportement sur les plateaux de tournage. Il avait fait l’objet de plusieurs plaintes pour harcèlement et violence psychologique ainsi que l’installation d’un environnement hostile, selon le site américain Deadline. La chaîne Fox a alors décidé de congédier l'acteur, malgré le succès de la série.

A la fin de la saison 2, Martin Riggs, atteint d’une balle à la poitrine, se retrouvait justement entre la vie et la mort. Sans surprise, l’ancien Navy SEAL décède dans les premières minutes de la saison 3. Le nouveau coéquipier de Robert Murtaugh s’appelle Wesley Cole, un ancien agent de la CIA et membre des forces spéciales. Il est campé par Seann William Scott, l’impayable Stifler de la série des films American Pie.

Damon Wayans, « trop vieux pour ces conneries » ?

La série a connu un nouveau coup dur en octobre 2018. Damon Wayans annonce qu’il quitte la série : « Je suis un vieil homme diabétique de 58 ans et je travaille 16 heures par jour », explique l’interprète de Roger Murtaugh.

La production lui propose d’alléger son planning et de lui fournir des repas spéciaux pour diabétiques. Damon Wayans accepte de tourner deux épisodes supplémentaires. Pour conclure les intrigues ? Si le showrunner Matt Miller espère bien avoir droit à une saison 4, on ne sait pas si Damon Wayans rempilera pour une année supplémentaire. « La fin est un peu moins cliffhanger que les 2 saisons précédentes, mais c’est certainement un lancement vers là où nous voulons aller dans la saison 4 », tease-t-il dans EW.

Alors qu’en saison 1, la série attirait en moyenne aux Etats-Unis 6,59 millions de téléspectateurs, on ne compte plus que 3,05 millions de fans par épisode en moyenne en saison 3. Porte ouverte ou porte de sortie, tout dépend du choix de la FOX de renouveler ou non la série.