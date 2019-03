Azize Diabate, Audran Cattin, Tom Rivoire et Louna Espinosa dans la série «Les bracelets rouges». — PHILIPPE LE ROUX/VEMA PRODUCTION TF1

Les deux premiers épisodes de la saison 2 des Bracelets rouges ont été diffusés ce lundi sur TF1.

La saison 1 avait bouleversé les fans avec le décès de Sarah, qui succombe lors d’une intervention après un malaise dans le dernier épisode.

Les spectateurs ont été très émus de retrouver les autres personnages en plein deuil.

Ils ont aussi découvert Louise, une nouvelle adolescente malade.

Les Bracelets Rouges sont de retour et ont fait pleurer dans les chaumières ! Les adieux de Clément, Medhi, Thomas et Roxane à Sarah, leur amie disparue à la fin de la saison 1 pendant son opération cardiaque, ont rassemblé 5,03 millions de téléspectateurs sur TF1 ce lundi, soit 23,3 % de part d’audience. Un lancement en léger retrait par rapport à la saison 1, qui avait convaincu 5,5 millions de curieux, soit 24,2 % de PDA. Mais cette saison 2 s’annonce aussi émouvante que la première.

j’attendais les bracelets rouges depuis tellement longtemps — lou (@plxnel) March 11, 2019

Une cérémonie d’adieu émouvante

Les bracelets rouges c’est le genre de série ou t’as les larmes aux yeux tout le long — 𝚗𝚞𝚖𝚋 (@lelegrt) March 11, 2019

Le goal de la saison 2 des #BraceletsRouges c'est de nous faire pleurer toutes les 5 minutes ? 😢😭

La saison 1 était magnifique, et la saison 2 commence fort — Gwendo Line (@Gwendoh88) March 11, 2019

« Le problème que tous les bracelets ont à surmonter en ce début de saison est l’absence et le deuil de Sarah », expliquait la scénariste Marie Roussin à 20 Minutes ce vendredi. Et chacun des jeunes malades va faire face à son deuil à sa manière : déprime pour Clément, colère pour Medhi, etc.

Comme les personnages des Bracelets rouges, les fans de la série ont dû faire leur deuil du personnage de Sarah, une perspective qui ne les enchante pas.

On en parle des flashbacks avec Sarah 😭 #LesBraceletsRouges pic.twitter.com/D2vKbYLeEb — "HOPE" IS OUT (@loaneftbld) March 11, 2019

"Pour Sarah" je pense que je ne pourrais jamais finir un épisode sans pleurer.#LesBraceletsRouges pic.twitter.com/2Jct384MDX — Two of Us 💫 (@jackleslwt) March 11, 2019

N’ayant pu assister aux funérailles de Sarah, les adolescents lui ont finalement organisé une soirée hommage. L’occasion de revoir le papa de Sarah, campé par Michael Youn et de dire adieu tous ensemble à la jeune fille.

Est-ce pesse de petit peste petite étoile de l’espace les #BraceletsRouges ❤️✨🌟 — Laura Luce (@Laura__Luce) March 11, 2019

Lors de cette cérémonie, qui a beaucoup touché les téléspectateurs, la bande a entonné la chanson des Bracelets rouges, accompagné au ukulélé, composée par Audran Cattin, qui incarne Thomas dans la série médicale.

Avec son juste équilibre entre rires et émotions, la série de TF1 a fait philosopher les téléspectateurs sur l’importance de la vie.

Ce soir, avec la reprise des #BraceletsRouges sur @TF1 me rappel l’importance de la vie.

Malheureusement, que nous soyons jeunes ou non, la vie peut s’arrêter à n’importe quels moments.

Profitons des moments avec nos proches et disons leurs que nous les aimons ❤️👨‍👩‍👦‍👦 — DEBAPTISTE Nathanael (@NDebaptiste) March 11, 2019

« Tant qu’on vit dans le coeur des autres peut etre bien qu’on est vraiment immortels » #BraceletsRouges — Orane 💜 (@byorane) March 11, 2019

On se plaint, mais quand je vois la vie que l'on a et certaines personnes comme "Les Bracelets Rouges" et bien je me dis que je dois profiter de ma vie #BraceletsRouges — A Jamais Les Premiers (@Fabien_Derville) March 11, 2019

Mona Berard, qui campe Louise, comparée à Corinne Masiero

Les aficionados des Bracelets rouges ont également fait la connaissance d’une nouvelle malade, Louise. Cette jeune fille, atteinte de mucoviscidose, occupe la chambre de Sarah. Comme elle sait depuis son plus jeune âge qu’elle a de grandes chances de mourir jeune, elle est très mature pour son âge, relativise beaucoup les choses et sait que la vie, il faut la vivre.

Louise a une maturité incroyable, bcp ne l'aime pas mais vous verrez, elle va secouer tous nos petits bracelets rouges. Cette fille a vécu en hôpital toute sa vie à cause de sa mucoviscidose, elle se sait condamnée et profite pourtant de la vie. Un exemple ! #lesbraceletsrouges — TheJoy ⭐️⭐️ (@TheJoy32586829) March 11, 2019

Les téléspectateurs ont été particulièrement sensibles à la voix et au phrasé de Mona Berard, qui campe Louise. L’actrice a été comparée à Corinne Masiero, qui joue Capitaine Marleau sur France 3.

La fille qui joue Louise c'est la cousine de Corrine Masiero? Elle a la même façon de parler et de se tenir j'suis KO #BraceletsRouges — Geraldine (@lupantai) March 11, 2019

Bracelets rouges : Louise ce serait pas la fille du Capitaine Marleau ? Nonchalance et force de caractère 💕 #TF1 #braceletsrouges @CaptMarleau1 #vivelavie — Elvyne (@Elvyne13) March 11, 2019

Un personnage qui n’a pas laissé insensibles les fans, qui tantôt la détestent, tantôt l’adorent.

Perso Louise des bracelets rouges je l'aime trop déjà — two of us (@softhestwn) March 12, 2019

Louise est insupportable. Son rôle est ultra forcé. #BraceletsRouges — Maxime ⭐🦄⭐ (@Mastyxx) March 11, 2019

j’adore louise dans les bracelets rouges — ts7 (@autumngables) March 11, 2019