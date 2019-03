L'une des images promotionnelles de la saison 8 de «Game of Thrones». — HBO

On en sait un peu plus sur notre nuit du 14 avril prochain. Comme le rapporte Entertainment Weekly, repéré par BFMTV, HBO vient de dévoiler les durées des deux premiers épisodes de l’ultime saison de Game of Thrones. Le premier durera 54 minutes, et le second, diffusé le 21 avril, aura une longueur de 58 minutes. Comme l’avait révélé Le Parisien fin janvier, la durée totale de cette dernière saison sera de 440 minutes (sortez vos calculettes).

George R.R Martin lui-même ne connaît pas la fin

Très attendu, ce dernier chapitre de Game of Thrones arrivera après quasiment deux longues années d’absence, très éprouvantes (à la limite de la torture), pour les nombreux fans de la série. D’autant que les enjeux sont cruciaux : qui montera enfin le trône de fer ? George R.R Martin, le créateur de la saga, a avoué que lui-même ne connaissait pas le dénouement de la série. Le suspense demeurera donc entier jusqu’à la dernière minute de cette saison.