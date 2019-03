Canal+ lance une offre de SVOD 100% séries à 6,99 euros par mois

SVOD Canal+ lance une plateforme 100 % séries, non pas comme « une réponse à Netflix » mais comme une offre complémentaire

Créations originales, séries internationales et incontournables seront disponibles sur Canal+ Séries, nouvelle offre SVOD de Canal+. — Canal+

Il ne s’agit pas d’une réponse à Netflix ou Amazon Prime Video, mais d’un service complémentaire. Voilà comment le patron de Canal +, Maxime Saada, a présenté Canal + Séries, une plate-forme de SVOD 100 % séries à prix réduit, à partir de 6,99 euros par mois. Lancé dès mardi, le nouveau service inclut 150 séries et environ 5.000 épisodes, à 90 % en exclusivité totale.

Créations originales, séries internationales, classiques…

Avec, bien entendu, les créations originales du groupe Canal +, dont Engrenages, Hippocrate, Versailles, Guyane, ou prochainement la nouvelle série événement Vernon Subutex, mais aussi des séries internationales comme Killing Eve, L’Amie prodigieuse ou Gomorra. Des séries cultes comme 24 heures chrono, Twin Peaks, Buffy ou X-Files sont également disponibles via des accords avec Showtime, FX et Warner. Concernant Le Bureau des légendes, l’AFP indique qu’elle ne sera pas visible pour le moment « faute d’accord avec son producteur », mais le site Numerama assure le contraire.

A partir de 6,99 euros par mois

Cette offre sans engagement sera proposée à partir de 6,99 euros par mois pour un utilisateur, avec des paliers à 9,99 euros pour deux utilisateurs et 11,99 euros pour quatre. Canal + Series sera accessible via la plateforme Mycanal puis progressivement sur les box des opérateurs de télécoms.

Parmi ses spécificités, Canal + Séries veut se différencier des géants américains du streaming avec un catalogue riche en créations françaises et européennes, et une animation assurée par des équipes d’experts (plutôt que basée sur des algorithmes). Et, face à l’offre pléthorique de Netflix, le groupe dit miser sur « la qualité » plutôt que la quantité. Canal + n’a communiqué aucun objectif pour ce nouveau service, tant en ce qui concerne le nombre d’abonnés espéré que la rentabilité visée.

Enfin, la nouvelle offre Canal + Séries va se substituer à CanalPlay, la plateforme moribonde de vidéo sur abonnement de Canal +, qui ne compte plus que quelques centaines de milliers d’abonnés. Ces derniers se verront proposer d’adhérer à Canal + Séries.