SAGA L’auteur George R.R Martin qui n’a pas publié de nouveau tome de la saga « Game of Thrones » depuis 2011, regrette de ne pas avoir fini les livres plus tôt

L'écrivain est l'auteur du Trône de fer, adapté en série télévisée sous le titre Game of Thrones. — Chelsea Lauren/REX/Shutterstock/SIPA

La série Game Of Thrones a commencé sur HBO en 2011, au moment où George R.R Martin publiait A Dance with dragons, le cinquième livre de la saga qu’il avait débutée en 1996 chez Bantam Books. Alors que l’épopée fantastique adaptée de l’oeuvre de l’écrivain de 70 ans est sur le point de révéler sa conclusion sur HBO aux Etats-Unis et sur OCS en France à partir du 14 avril, George R.R Martin ignore comment se termine la série, a-t-il confessé au magazine américain à Entertainment Weekly.

« Je n’ai pas lu les scénarios, avoue-t-il. Je travaillais sur Winds, le sixième volet de la saga The Winds of Winter ». L’écrivain de 70 ans a collaboré à l’écriture des scénarios jusqu’en saison 4. Il a arrêté pour se consacrer à l’écriture de ses romans, dont les 6e et 7e tomes de la saga Game of Thrones, A Song of Ice and Fire.

« Je souhaitais avoir fini ces livres plus tôt »

L’épopée tentaculaire sur le petit écran a rejoint le papier lors du finale de la saison 5 en 2015. « Presque tout a été formidable. Evidemment, je souhaitais avoir fini ces livres plus tôt pour que le spectacle ne m’ait pas devancé. Je n’avais pas anticipé ça », reconnaît-il.

« Je sais certaines choses », a cependant assuré l’écrivain, qui avait confié à David Benioff et Dan Weiss, les créateurs du show télévisé, les grandes lignes sur la manière dont il envisageait de mettre fin à la saga. La série était désormais assez éloignée de ses écrits : « Il y a des arcs narratifs concernant des personnages secondaires qui ont été inventés par les showrunners. Et, bien sûr, ils ont dépassé les livres depuis des années. Il y a des écarts assez importants. » Ramsay Bolton, par exemple, n’épouse pas Sansa Stark dans les romans.

« Ce n’est pas la fin pour moi »

Alors que la fin de la série approche, George R. R. Martin tient à mettre le point final à son épopée. « C’est la fin pour beaucoup de gens, mais ce n’est pas la fin pour moi. Je suis toujours plongé dedans. J’ai intérêt à vivre longtemps, car j’ai encore beaucoup de travail », conclut-il.