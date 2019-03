Green Arrow va remiser son carquois. La série Arrow va s’arrêter au terme de sa 8e saison, composée de seulement 10 épisodes au lieu des 23 habituels, a annoncé la star du show, Stephen Amell, sur les réseaux sociaux ce mardi.

Playing Oliver Queen has been the greatest professional experience of my life... but you can’t be a vigilante forever.



Arrow will return for a final run of 10 episodes this Fall.



There’s so much to say... for now I just want to say thank you.