L'actrice Courteney Cox — WENN

Courteney Cox, l’inoubliable Monica de Friends, a ouvert son compte Instagram fin janvier sur le plateau d’Ellen DeGeneres. La star a bien compris la nostalgie qui enveloppe la sitcom qui l’a rendue célèbre mondialement. Après une photo avec Lisa Kudrow, alias Phoebe, sur le canapé du fameux Central Perk, elle s’est amusée à rejouer chez elle une scène culte de Friends.

Dans l’épisode 16 de la saison 5, intitulé « Celui qui enviait ses amis », Ross (David Schwimmer), qui n’a pas voulu payer un extra pour la livraison de son canapé, demande de l’aide à ses amis Chandler (Matthew Perry) et Rachel (Jennifer Aniston), pour le monter dans son appartement. Le canapé finit coupé en deux…

Si les fans n’ont pas oublié la fameuse réplique de Ross « Attention on pivote ! Pivotez, pivotez, pivoteeeez !!! », Courteney Cox, non plus. L’actrice de 54 ans a partagé samedi une vidéo sur Instagram dans laquelle trois de ses proches déplacent une table, Courteney Cox se tient hors champ et crie à tue-tête « Pivotez ! ». Une vidéo vue près 1,2 million de fois et likée plus de 305.000 fois. Heureusement, la table de la star ne subit pas le même sort que le canapé !