KJ Apa, Madchen Amick, Lili Reinhart et Luke Perry sont les stars de la série «Riverdale». — MediaPunch/REX/Shutterstock/SIPA

Une équipe sous le choc. A la suite du décès de l’acteur Luke Perry ce lundi des suites d’un AVC, le tournage de la série Riverdale a été suspendu, a informé le magazine américain Variety. Luke Perry incarnait Fred Andrews, le père d’Archie dans le teen drama disponible en France sur Netflix.

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre aujourd’hui le décès de Luke Perry », ont déclaré dans un communiqué les producteurs exécutifs de la série Greg Berlanti, Sarah Schechter, Roberto Aguirre-Sacasa et Jon Goldwater, Warner Bros et CW.

Le « mentor de la jeune distribution »

« Membre bien-aimé de la famille Riverdale, Luke était tout ce qu’on pouvait espérer qu’il soit : un professionnel incroyablement attentionné et accompli au grand cœur, et un véritable ami pour tous. Figure paternelle et mentor de la jeune distribution de la série, Luke a été incroyablement généreux et il a insufflé de l’amour et de la gentillesse sur le plateau. Nos pensées vont à la famille de Luke pendant cette période très difficile. », ont-ils ajouté.

« Mon cœur est brisé. Tu vas tellement me manquer Luke Perry. J’envoie mon amour à ta famille », a réagi Molly Ringwald, qui incarne l’ex-femme de Luke Perry dans Riverdale. Les scénaristes de la série ont également rendu hommage à « l’âme vibrante et pleine de joie » de l’acteur.

My heart is broken. I will miss you so much Luke Perry. Sending all my love to your family. ❤️ #LukePerry — Molly Ringwald (@MollyRingwald) March 4, 2019

Luke Perry... you were a joyful and vibrant soul. You will be missed but most certainly your legacy will be remembered forever. Rest in love and peace, friend. #Riverdale — Riverdale Writers Room (@RiverdaleWriter) March 4, 2019

Marisol Nichols, qui incarne Hermione Lodge qui a flirté avec Fred Andrews dans la saison 1, a déclaré à ses abonnés sur Instagram qu’elle n’avait tout simplement pas « les mots ».

Lili Reinhart, qui campe Betty Cooper, n’arrive pas « à y croire ».

I just can’t believe it. — Lili Reinhart (@lilireinhart) March 4, 2019

I’m finding it hard to grasp that he will no longer be around to give long hugs and share his wisdom and kindness with all of us.



I’m thinking of his family. His children.



I pray for them to heal and find peace in this devastating loss. — Lili Reinhart (@lilireinhart) March 4, 2019

« Il m’est difficile d’imaginer que nous ne nous reverrons plus pour se faire de gros câlins, que nous ne profiterons plus de sa sagesse et gentillesse. Je pense à sa famille, ses enfants. », peut-on encore lire sur son compte Twitter.

De son côté, Casey Cott, qui incarne Kevin Keller, a déclaré : « J’ai le cœur brisé. Luke m’a pris sous son aile dès que j’ai rejoint le casting et m’a fait sentir comme appartenant à l’équipe. Il était la plus sage et généreuse des âmes, avec une gentillesse inégalée. Il traitait tout le monde avec amour et joie. On s’est tellement amusés. Il prie pour sa famille. »