Florence Foresti dans la version «Made in France» de «The Handmaid's Tale». — Capture d'écran/YouTube

Qui aurait prédit qu’on puisse rire de la sombre dystopie créée par Margaret Atwood ? Florence Foresti s’est glissée dans le costume de June, le personnage incarné par Elisabeth Moss dans The Handmaid’s Tale. A quelques semaines de l’arrivée de la saison 3, attendue en juin, l’humoriste a publié ce dimanche une parodie hilarante de la société totalitaire et profondément sexiste décrite dans la série de Hulu, diffusée en France sur OCS. Une version « Made in France » de près de sept minutes, dédiée aux « fans de The Handmaid’s Tale… et pour les autres ! » écrit-elle sur YouTube.

Aux côtés de Florence Foresti, Leila Bekhti et Géraldine Nakache campent d’autres servantes écarlates, tandis que David Marsais et Grégoire Ludig du Palmashow jouent Nick et le commandant Waterford. « Cette vidéo est dédiée à tous les aidants de l’association Women Safe », peut-on lire en toute fin de générique. Une façon décalée de sensibiliser aux violences faites aux femmes et aux enfants !