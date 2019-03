Dans «Kepler(s)», Marc Lavoine campe un flic aux personnalités multiples

Marc Lavoine (Samuel Kepler) et ses trois «passagers» campés par Laurent Fernandez, Sacha Pirlet et Remi Bichet dans la série «Kepler(s)». — Jean-philippe BALTEL/EVS/FTV

Marc Lavoine donne pour la première fois la réplique à Sofia Essaidi dans Kepler(s) diffusée ce lundi sur France 2.

Dans cette minisérie en huit épisodes, Marc Lavoine joue un flic atteint du syndrome de dissociation de personnalités.

Alors qu’il doit contenir ses autres personnalités, l’enquête sur un meurtre rituel va être compliquée pour le commandant Kepler.

Un polar classique, une enquête convenue, mais un héros peu ordinaire. Dans Kepler(s), minisérie en six épisodes réalisée par Frédéric Schoendoerffer et diffusée ce lundi à 21h sur France 2, Marc Lavoine campe le commandant Samuel Kepler, un flic mis au placard au commissariat de Calais où il tente de se reconstruire avec sa femme Anne et leur fille Marion, après une bavure lors d’une descente à Paris au cours de laquelle il a complètement disjoncté. Car Kepler souffre du syndrome de dissociation de personnalités.

Le personnage du commandant Kepler a été inspiré par une personne réelle, Billy Milligan. « Il s’agit d’un cas réel, celui du premier cas de syndrome de dissociation des personnalités reconnu aux Etats-Unis dans les années 1920. Il avait quelque 24 personnalités, nous nous sommes quant à nous limités », résume Yoann Legave, coscénariste de Kepler(s), que 20 Minutes a rencontré lors d’une table ronde à Séries Mania 2018. En plus du flic, l’esprit de Kepler abrite trois autres personnalités, que l’on appelle « passager » : une brute, un perfide et un enfant. « Ça part d’un chagrin, d’un traumatisme, d’une violence sur un enfant », explique Marc Lavoine.

Un flic abîmé par son métier

Split, Peur primale, Color of Night, United States of Tara…, le syndrome de dissociation des personnalités a souvent inspiré la fiction. Dans le cadre du polar, la pathologie a toujours affecté le criminel, jamais le policier. Ici, elle sert à revisiter la figure du flic abîmé par son métier. Hanté par la vision de cadavres, Kepler lutte en permanence pour éviter que ses passagers ne prennent le contrôle. Affecté à un simple poste administratif, il pense tenir ses démons à distance.

La disparition de la fille du patron d’Anne change la donne, et Kepler retourne sur le terrain avec Alice Haddad, une jeune flic locale incarnée par Sofia Essaidi, l’ancienne candidate de la Star Academy récemment à l’affiche de la comédie musicale Chicago. « Avec Marc Lavoine, on s’est rencontré dans nos carrières de chanteurs, pas dans nos carrières d’acteurs », se réjouit-elle. Lorsque la jeune lycéenne de 16 ans est retrouvée assassinée dans une mise en scène macabre à côté de l’ancienne Jungle, le fragile équilibre du flic est perturbé.

Les migrants en toile de fond

La situation des migrants n’est pas que la toile de fond de la série, elle renvoie à Kepler et à sa pathologie. « La folie, c’est une loupe sur nous-même », estime Marc Lavoine. « On voulait se servir du polar comme instrument d’un discours social », souligne Jean-Yves Arnaud, l’autre coscénariste.

Comme eux, Kepler est venu à Calais pour avoir une seconde chance, comme eux, il court le risque de perdre son identité, comme eux, il est prêt à tous les sacrifices. « S’il veut aller au bout de la vérité, rétablir la justice, il va devoir laisser parler ses démons, il y a là un vrai sacrifice à faire », poursuit Jean-Yves Arnaud. Le meurtre a-t-il été commis par un migrant ? Un ancien prof ? Des militants d’extrême droite ? L’enquête va être compliquée pour Kepler.