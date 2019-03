«Purple» — Mother Production

Mother Production, la société de production derrière Dix Pour Cent, serait en train de travailler sur un nouveau projet de série, intitulée Purple. Selon Variety, cette série se situera à Paris dans les années 1990, et parlera d’un groupe de cinq femmes qui décident d’ouvrir une boîte de nuit réservée aux lesbiennes dans la capitale.

Emancipation féminine

L’histoire est inspirée par le Pulp, un vrai club lesbien ouvert à la fin des années 1990 et fermé définitivement en 2007. La série sera produite en partenariat avec Silex Production, et créée par Judith Havas et Noemie de Lapparent.

« Purple parlera d’émancipation féminine à travers la fête, la musique et l’amour (…), de découverte de soi et du besoin d’appartenir à un groupe pour exister », a dit le producteur Harold Valentin dans un communiqué.

La saison 4 de Dix Pour Cent, elle, est en cours de production.