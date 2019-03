Norman Reedus et Andrew Lincoln dans «The Walking Dead». — Gene Page/AMC

On n’a pas fini de bouffer du zombie : la chaîne AMC a confirmé ce jeudi qu’un nouveau spin-off de The Walking Dead était actuellement en préparation. « Nous avons embauché des créatifs qui nous ont pitché différentes intrigues. Nous sommes très positifs sur le développement de cette série », a déclaré Ed Carroll, le président d’AMC. On n’en sait malheureusement pas plus pour l’instant.

The Walking Dead sur le déclin

La série de zombies en est déjà à sa neuvième saison, et si elle reste le programme le plus populaire du câble américain, ses audiences sont en baisse. Elle a été renouvelée pour une saison 10, mais Andrew Lincoln, qui incarnait le héros Rick Grimes, a quitté la série au cours de la saison 9, même s’il a déjà prévu d’apparaître dans trois téléfilms inspirés par la série. Lauren Cohan, qui jouait Maggie Greene, a également annoncé son départ. Tandis que Danai Gurira, qui joue Michonne depuis sept saisons, elle aurait prévu de partir après la saison 10. Ce nouveau spin-off est donc sans doute le meilleur moyen pour AMC d’assurer la relève, avant que sa série phare ne soit définitivement enterrée.