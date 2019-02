Arya voit un dragon dans «Game of Thrones» — HBO

Ce dimanche soir, alors que tout le monde regardait les Oscars, HBO a diffusé des images inédites de la prochaine saison de Game of Thrones. Dans une courte vidéo, la chaîne dévoile un aperçu de sa programmation de 2019, avec notamment des images de la deuxième saison de Big Little Lies, ou encore de la très attendue série Watchmen... Mais ce sont évidemment les extraits de Game of Thrones qui ont attiré notre attention.

Arya voit un dragon, Tormund est peut-être vivant

Ces quelques secondes ne nous disent pas qui finira sur le trône de fer, mais on a au moins droit au sourire d'Arya alors qu'elle voit un dragon pour la première fois, et ça, ça n'a pas de prix. On aperçoit également une armée en train de défiler, des corbeaux (étonnant, on sait), ainsi que Daenerys, Jon Snow ou encore le Night King. La seule vraie surprise est peut-être de voir brièvement Tormund, puisqu'aux dernières nouvelles, il semblait avoir été tué lors de l'invasion du Mur par les Marcheurs blancs. Enfin, la vidéo se conclut sur une image du Mur en train de s'effondrer, preuve s'il en fallait que rien ne va plus à Westeros.

On avait déjà pu découvrir d'autres images en janvier dans une vidéo similaire, qui teasait la rencontre entre Sansa et Daenerys à Winterfell. Mais pour enfin savoir qui survivra à ces six derniers épisodes, il faudra patienter encore quelques semaines, jusqu'au 14 avril.