La 10e édition de Series Mania, Festival international des séries Lille/Hauts-de-France, aura lieu du 22 au 30 mars 2019 à Lille. — A. Demoulin/20 Minutes

Uma Thurman et Freddie Highmore (The Good Doctor, Bates Motel) seront les invités d’honneur du festival Series Mania.

Marty Noxon (Buffy contre les vampires) présidera le jury.

A ses côtés, Juliana Margulies (Urgences, The Good Wife), Audrey Fleurot (Engrenages), la romancière Delphine de Vigan et Thomas Litti (Hippocrate).

Un pari réussi ! Après huit éditions parisiennes, Séries Mania a posé ses valises en 2018 à Lille dans les Hauts-de-France. Avec plus de 80 séries du monde entier sur grand écran, presque autant d’invités, une douzaine de lieux dédiés, un village du festival, plus de 2000 professionnels au forum et quelque 55.000 spectateurs en salles, « l’implantation lilloise de Séries Mania a largement contribué à son essor », s’est félicité Laurence Herszberg, la directrice générale de l’événement, lors d’un grand dîner de gala organisé à Paris fin janvier. Alors que le plus ancien festival de série français célèbre son 10e anniversaire, Séries Mania a dévoilé ce mercredi lors d’une conférence de presse à Lille sa programmation, concoctée avec ambition et exigence par Frédéric Lavigne, le directeur artistique de l’événement et ses équipes. Quels artistes internationaux seront présents ? Quelles séries seront dévoilées en avant-première ?

« 2019 sera bien plus encore », promet Martine Aubry

« Le Festival Séries Mania a été un formidable succès populaire à Lille et dans la région en 2018 avec 55000 visiteurs. Et 2019 sera bien plus encore… », a promis la maire de Lille, Martine Aubry.

Séries Mania ne cache pas son ambition, à savoir devenir le festival international de référence des séries télévisées. « Le choix de Lille n’a pas été un hasard et a fait l’unanimité. Et cette saison 2 est capital pour que le grand public sache que l’événement emblématique des séries télé se déroule à Lille. L’idée est que le Festival Séries Mania soit le Festival de Cannes des séries », a poursuivi l’édile.

Un jury volontairement à dominante féminine

Marti Noxon, connu pour son travail sur l’écriture et en tant que productrice déléguée de Buffy contre les vampires, et à qui l’on doit plus récemment les séries Girlfriends' Guide to Divorce, UnREAL et le développement de Sharp Objects, présidera un jury volontairement à dominante féminine. A ses côtés, Juliana Margulies (Urgences, The Good Wife), Audrey Fleurot (Engrenages), la romancière Delphine de Vigan et Thomas Litti (Hippocrate).

L’inauguration de cette 10e édition sera présentée par la maîtresse de cérémonie Frédérique Bel, tandis que Pablo Mira se chargera de la cérémonie de clôture.

Uma Thurman sera l’invitée d’honneur du festival

Après Patrick Duffy, l’inoubliable Bobby de Dallas, Uma Thurman et Freddie Highmore (The Good Doctor, Bates Motel) seront les invités d’honneur du festival.

Charlie Brooker et Annabel Jones, le créateur et la productrice de Black Mirror, Yves Rénier, Eric Rochant, le créateur du Bureau des légendes, l’Anglais Hugo Blick (The Honourable Woman), les romanciers Michael Connelly et Michel Bussi seront également présents. Les festivaliers auront également la chance de croiser les équipes des séries Dix pour cent, Demain nous appartient, Scènes de ménages ou encore Les Grands.

« Twilight Zone », « Osmosis », et « The OA » ou la SF en avant-première

La politique est le maître mot des séries en 2019, selon Laurence Herzberg et ses équipes, au travers des dystopies, des fictions se déroulant dans les années 1980 et 1990 ou encore des séries s’intéressant à la question des réfugiés.

Dix séries seront présentées en avant-première mondiale dans le cadre de la compétition officielle internationale.

COMPÉTITION OFFICIELLE (avant-premières mondiales)

Baghdad Central – UK

Chambers – USA

Chimeria – UK

Eden – Fr / All

Identification – Russie

Juste for Today – Israël

Lambs of God – Australie

Mytho – Fr

The Virtues – UK

Six séries seront présentées en avant-première mondiale dans le cadre de la compétition française, dont la très attendue série de science-fiction Osmosis, la nouvelle production française de Netflix.

COMPÉTITION FRANÇAISE (avant-premières mondiales)

Double Je

La Dernière Vague

Le Grand Bazar

Osmosis

Soupçons

Dix séries internationales de moins de vingt minutes ont été sélectionnées dans la catégorie Formats courts.

COMPÉTITION FORMATS COURTS (séries internationales moins de 20mn)

Break Up – Fr

Drive - Singapour

Fourchette - Canada

Germain s’Eteint - Canada

Hell Is Other People - Danemark

M - Argentine

People Talking - Esp

Rasbhari - Inde

State Of The Union - UK

Les quinze séries du Panorama International permettront de prendre la température de la création sérielle à l’échelle mondiale.

PANORAMA INTERNATIONAL

8 days – All

Asylum City – Israël

Blackout – Russie

The Cry – UK

Curfew – UK

Exit – Norv

Flack – UK

Folklore – Asie

The Guest – Corée

Hierro – Esp / Fr

Les Misérables – UK

Monzòn – Arg

Motherfatherson – UK

Pros and Cons – Dan

Séries Mania proposera également aux festivaliers une Nuit de la comédie et, à la veille de l’ultime saison de la série culte de HBO, diffusée en France sur OCS, une sélection des meilleurs épisodes de Game of Thrones.

LA NUIT DES COMÉDIES

Arde Madrid – Esp

Hang Ups – UK

M’Entends-Tu ? – Can

Miracle Workers - USA

Sally Forever

The Other Two – USA

Une nuit Game of Thrones sera organisé au Nouveau Siècle le 28 mars ( mais pas d’avant-première de la nouvelle saison). 7 épisodes emblématiques des 7 premières saisons seront diffusés. Peut-être des surprises sur scène. A suivre #SeriesMania — 20 Minutes Lille (@20minuteslille) February 20, 2019

Les équipes de Séries Mania proposent également de découvrir un best of des meilleures séries télévisées américaines de l’année. L’occasion de découvrir en avant-première mondiale le reboot de La Quatrième dimension signée Jordan Peele, qui sera diffusé à compter du 1er avril aux Etats-Unis.

BEST OF USA

The Red Line (2019)

The Twilight zone (2019)

Black Monday (2019)

I Am The Night (2019)

Manifest (2018)

Le festival diffusera également en avant-première des épisodes de saisons inédites dont The Good Doctor, la série médicale à succès diffusée sur TF1 et The OA, un des hits de Netflix.

NOUVELLES SAISONS INEDITES

Clem – saison 9 (Fr)

The Good Doctor – saison 2 (USA)

Irresponsable – saison 3 (Fr)

Missions – saison 2 (Fr)

L’événement sera aussi l’occasion de revoir d’anciennes séries, dont le teen drama culte Angela, 15 ans.

SERIES MANIA CULTE

Angela 15 ans

Batman

Les Dames de la Côte

Bref, une programmation qui va ravir tous les amateurs de séries.