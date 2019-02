«Schitt's Creek», une des meilleures séries comiques du moment — CBC Television

De nombreuses séries comiques de qualité sont en cours de diffusion.

Elles ont la particularité d’aborder différents problèmes, parfois lourds, de la vie quotidienne, comme la santé mentale ou la peur de la mort.

20 Minutes vous conseille une série comique pour chacune de vos angoisses existentielles.

Par les temps qui courent, on ne vous en voudra pas de vouloir échapper au monde réel à l’aide d’une petite série (ou dix). L’antidote parfait ? Un programme drôle et court, qui vous redonnera le sourire en un rien de temps et apportera peut-être quelques réponses à vos problèmes actuels. Et ça tombe bien, il y a en ce moment un âge d’or des séries comiques et on en a plein à vous conseiller. Faites votre choix !

« J’ai peur de l’engagement »

On vous conseille : Catastrophe (Canal +)

Vous ne croyez pas en l’amour ? Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de sérieux, de vous marier ou d’avoir des enfants ? Jetez un œil à cette série britannique aussi hilarante que décomplexante. Catastrophe décrit le quotidien d’un couple qui décide de se mettre ensemble après un coup d’un soir et une grossesse non planifiée…

Les deux protagonistes prennent souvent des décisions sur un coup de tête, et se plantent régulièrement, mais leur couple tient surtout grâce à leur goût commun pour l’humour noir et leur franchise à toute épreuve (aucun sujet n’est tabou pour ce couple, y compris la taille du pénis de leur fils). Et au final, ils parviennent à prouver que même les cyniques peuvent trouver l’amour.

« Je déteste mon taf »

On vous conseille : Corporate (Comedy Central)

«Corporate», une série à l'humour très sombre - Comedy Central

Le monde du travail vous semble de plus en plus déshumanisant, vous êtes en burn-out et vous n’en pouvez plus de remplir des spreadsheets entre deux calls pour planifier la prochaine séance de team building ? Corporate est sans doute la série qu’il vous faut. Attention, cette comédie satirique fait dans l’humour très, très, très dark (quand un des employés menace de se suicider, son collègue ironise, en levant les yeux au ciel : « Tout le monde veut se suicider, Richard »). Mais elle réussit à mettre le doigt sur toutes les absurdités et horreurs du monde de l’entreprise contemporain, de l’utilisation de Powerpoint aux chaînes de mails protocolaires en passant par le bilan carbone désastreux des grandes multinationales. Méchant et savoureux.

« Je ne comprends vraiment rien au sexe et j’ai plein de questions !!!!! »

On vous conseille : Big Mouth (Netflix)

Etre à la fois intrigué-e et complètement paniqué-e par le sexe, c’est normal, surtout quand on est ado (mais pas seulement ! On ne juge pas). Cette série d’animation créée par le comédien Nick Kroll s’intéresse aux moments, parfois très gênants, de la découverte de la sexualité. Avec humour et créativité, les épisodes abordent tout un tas de sujets que de nombreux adultes actuels auraient aimé comprendre à cet âge-là : érections, masturbation, porno, orientation sexuelle… Sans oublier le moment où une des jeunes héroïnes de la série découvre les options de contraception, dans une parodie du Bachelor (choisira-t-elle le stérilet, la pilule, ou la capote ?). Derrière l’humour, une série très décomplexante et éducative.

« J’hésite à aller voir un psy »

On vous conseille : Crazy Ex Girlfriend (Netflix ou Teva)

Rebecca Bloom dans « Crazy Ex Girlfriend » - The CW

Dans cette série brillante, Rebecca, avocate carriériste, décide de tout plaquer et de partir vivre dans une petite ville de Californie pour tenter d’y reconquérir son amour de jeunesse. L’intrigue ressemble à celle d’une comédie romantique, mais la série, créée par Rachel Bloom, tient en fait un discours en filigrane sur la santé mentale. Car les décisions irrationnelles de Rebecca ont une explication médicale, et au cours de la série, la jeune femme apprendra surtout à faire face à sa maladie mentale. Le tout en chansons, car Crazy Ex Girlfriend est aussi une comédie musicale qui satirise allègrement divers genres musicaux et clichés de la pop culture. Faites-nous confiance : c’est comme aller voir un psy, au début ça fait un peu peur, mais après on est super content.

« Ma famille me soûle »

On vous conseille : Schitt’s Creek (CBC Television)

On ne choisit pas sa famille, ce qui peut s’avérer très dérangeant quand on est forcé de vivre avec elle dans un motel au milieu de nulle part après avoir fait faillite. C’est ce qui arrive à la famille Rose dans le pilote de Schitt’s Creek : après avoir été saisis de tous leurs biens, les parents et leurs deux enfants, millionnaires égocentriques et pourris gâtés, vont devoir s’installer dans une petite bourgade au fin fond des Etats-Unis, et mener une vie normale pour la première fois.

Ils sont tellement imbuvables qu’on jouit de leur malheur, mais peu à peu, on les regarde aussi découvrir leur humanité. Car derrière leurs fringues de designers, les personnages cachent tous un grand cœur, et cette série ultra-addictive nous fait autant pleurer de rire que de joie. Bonus : on retrouve, dans le rôle des parents, les deux légendes de la comédie Eugene Levy et Catherine O’Hara.

« Je questionne le sens de l’existence »

On vous conseille : The Good Place (Netflix)

La série «The Good Place» est diffusée sur la chaîne NBC aux Etats-Unis. - NBC/The Good Place

Créée par Mike Schur (The Office, Parks and recreation), cette série raconte la découverte de l’au-delà de quatre personnes qui viennent de mourir. C’est une des comédies les plus originales et divertissantes du moment, bourrée de blagues visuelles toujours hilarantes, et de rebondissements incessants qui relancent constamment l’intrigue et surprennent le spectateur. Mais la série, qui a été conçue comme une version comique de Lost, contient de nombreuses réflexions philosophiques sur les notions de bien et de mal, le libre arbitre ou encore l’existentialisme. Bref, si vous voulez vous échapper dans un monde imaginaire, drôle, coloré ET réfléchir en même temps à celui dans lequel on vit, cette série est parfaite pour vous.

« J’ai peur de vieillir »

On vous conseille : Grace and Frankie (Netflix)

Contrairement à ce qu’on veut vous faire croire, la vie ne s’arrête pas après 60 ans. La preuve avec cette comédie enjouée, avec Jane Fonda et Lily Tomlin dans les rôles principaux. Le pitch : deux amies septuagénaires se font larguer par leurs maris respectifs (qui sont gays et amoureux l’un de l’autre). Elles deviennent alors colocataires, et sont forcées de revoir leurs priorités et leurs envies. Au fil des épisodes, les deux femmes redécouvrent ainsi leur ambition professionnelle, mais aussi leur vie intime et leur sexualité… Et prouvent qu’il n’y a pas d’âge pour s’éclater.

« J’ai juste envie d’un peu de bonté dans ce monde de merde »

On vous conseille : Au fil des jours (Netflix)

«Au Fil des Jours», série aussi drôle qu'émouvante - Netflix

Ne vous fiez pas aux rires enregistrés de cette sitcom : vous les oublierez très rapidement, tant la série est drôle, émouvante et bienveillante. Au fil des jours raconte le quotidien d’une famille cubano-américaine : trois générations vivent tous sous le même toit - la grand-mère, la mère célibataire, et les deux enfants. A travers un format très classique, la série aborde une multitude de sujets comme la sexualité, le genre, la santé mentale ou encore l’immigration, avec beaucoup d’humour et de pédagogie. Tout le casting est formidable, mais la légendaire Rita Moreno, qui joue la grand-mère, crève l’écran.