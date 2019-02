«Les Simpson» renouvelée pour des saisons 31 et 32 (ah oui quand même)

ANIMATION Le dessin animé deviendra alors la série de prime time la plus longue de tous les temps avec plus de 700 épisodes

Les aventures des Simpson passionnent les téléspectateurs depuis plus de 30 ans. — Anonymous/AP/SIPA

Difficile d’imaginer un jour une télévision sans Les Simpson. Et s’il y eut des rumeurs d’annulation, pour faire des économies, après le rachat de la Fox par Disney, ce n’est plus d’actualité. Oui du moins, pas tout de suite. En effet, selon le journal Variety, la Fox a renouvelé le dessin animé culte de Matt Groening pour deux saisons supplémentaires, les saisons 31 et 32. Ah oui quand même. D’ailleurs, Les Simpson est déjà la série de prime time la plus longue de tous les temps en nombre d’épisodes, devant le western Gunsmoke diffusé de 1995 à 1975. A l’échéance 2021, elle en comptera 713.

En France aussi

«Les Simpson, c’est nous, nos voisins, notre famille », s’enthousiasmait Jean lors du retour de la série sur W9 l’année dernière. Il pourra compter sur la plus américaine et jaune des familles pendant deux ans au moins, la 30e saison est actuellement programmée aux Etats-Unis.