Gustaf Skarsgård et Leah McNamara dans la cinquième saison de «Vikings». — History

La série Vikings revient sur Canal + et MyCANAL le 7 février.

Sur le groupe Facebook 20 Minutes Séries, les internautes nous ont raconté pourquoi ils suivaient la série depuis ses débuts.

La saison 5 de Vikings, série historique à succès, revient sur Canal+ à partir d'aujourd'hui. Deux épisodes seront diffusé tous les jeudis soirs à 21h, et les 20 épisodes de la saison 5 (parties 1 et 2) seront disponibles en intégralité sur myCANAL.

Cinq ans après son lancement, la série reste le plus gros succès de la chaîne américaine History, qui n'avait auparavant jamais investi dans la fiction scriptée. Et en France, la série plaît toujours autant à ses nombreux fans.

Barbara, qui nous explique avoir suivi la série « depuis le début », attend avec impatience la dernière saison. Elle regarde la série pour son « casting de qualité, (et son) scénario mêlant faits historiques et fiction... Dommage que l'on ait fait disparaître Ragnar un peu trop tôt à mon goût... »

Les fans toujours au rendez-vous, malgré la disparition d'un personnage important

La disparition de Ragnar, le personnage principal, a ainsi attristé beaucoup de fans après la fin de la saison 4. Mais nos internautes s'accordent sur le fait que la série a bien amorcé la transition. Irène estime que « c’est une série très originale, l’intrigue est vraiment fouillée, les décors fabuleux et les acteurs sont talentueux. Je suis d’accord sur la disparition de Ragnar, (...) c’était un personnage emblématique ! Mais l’histoire le nécessitait. Et les femmes ont de vrais rôles ! »

« Je suis littéralement fan de cette série », nous dit également Illie. « J'ai aimé Ragnar mais ses fils ont largement compensé sa disparition à l'écran. Vu la tournure, cette série peut durer encore un moment. » « C'est une série géniale remplie d'action, on est souvent surpris et jamais on ne s'ennuie », confirme Sephora.

Une série qui a marqué la pop culture

Lors de sa sortie en 2013, Vikings avait créé la surprise. Elle s'inscrit en effet dans l'ère de la « Peak TV », où la production de séries ne cesse de croître, et de nombreuses chaînes auparavant un peu poussiéreuses, connues pour leurs rediffusions et leurs programmes documentaires, ont investi avec succès dans l'univers des séries. L'exemple le plus marquant étant AMC, qui s'est créé une nouvelle place dans l'industrie avec les réussites de Breaking Bad, Mad Men et The Walking Dead.

Depuis, Vikings a laissé sa trace dans la pop culture : le rappeur T. Killa s'en est inspiré pour son morceau Ivar le Désossé, en référence au personnage cruel de la série. Et il existe même un comic dérivé de la série, dont l'intrigue se situe avant les événements de la saison 1.