La série, qui devait se conclure après sa saison 10, aura finalement un an de plus

Cette fois-ci, c’est la bonne. Modern Family, qui devait initialement s’arrêter après sa saison dix, a finalement été renouvelée pour une onzième et ultime saison : c’est ce que les créateurs ont annoncé mardi face à la Television Critics Association. On ne sait pas encore combien d’épisodes cette dernière saison contiendra, ni quand elle sera diffusée. La saison 10, quant à elle, est en cours de diffusion aux Etats-Unis, et s’achèvera le 20 février.

Une série novatrice

Lancée en 2009, la série d’ABC était à l’époque vue comme révolutionnaire pour sa représentation d’un couple gay homoparental, à travers les personnages de Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) et Cameron (Eric Stonestreet). Elle s’attachait aussi à montrer le quotidien d’une famille recomposée, notamment avec le personnage de Gloria, interprété par Sofia Vergara, et son fils Manny.

Malgré une baisse d’audiences lors des dernières saisons, Modern Family est restée année après année une des séries les plus regardées de la chaîne ABC. En dix ans, la sitcom acclamée par le public et la critique a remporté de très nombreux prix, dont 22 (!) Emmy Awards. C’est donc toute une ère de la télévision qui se terminera avec cette onzième et dernière saison.

A. Bo.