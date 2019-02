Elisabeth Moss (à droite) dans la série de Hulu «The Handmaid's Tale». — HULU/MGM

Depuis deux ans, The Handmaid’s Tale est l’autre événement séries du mois d’avril, avec un certain Game of Thrones. A trois mois de son probable retour, aucune date n’est encore annoncée par le diffuseur Hulu et aucune image n’a été dévoilée. Jusqu’à dimanche soir et le Super Bowl, finale de la saison de foot US et couloir promotionnel pour les films et séries à venir. The Handmaid’s Tale revient donc bientôt, et Hulu se l’est joué méta avec un faux spot de pub à la gloire de la République de Gilead et qui fait écho à la célèbre campagne «Morning in America» de Ronald Reagan dans les années 1980.

« It’s morning again in America », lance une voix grave sur des images de familles et de bébés. « Aujourd’hui, plus de femmes iront travailler que jamais auparavant dans l’histoire de notre pays, peut-on entendre. Cette année, des dizaines d’enfants naîtront dans des familles heureuses et en bonne santé. »

Puis le message est parasité d’images violentes et June apparaît à l’écran pour lâcher un « Réveille-toi Amérique ». Rébellion is coming.