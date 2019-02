«Sex Education» aura une saison 2

C’est officiel et ce n’est pas étonnant. Netflix avait révélé le 17 janvier que la comédie dramatique lycéenne, créée par Laurie Nunn avec Gillian Anderson, Asa Butterfield et la Française Emma Mackey, avait été vue par 40 millions de foyers membres en seulement un mois. Après un tel carton, la plateforme de Los Gatos a annoncé sur son compte officiel Twitter ce vendredi que Sex Education était renouvelée pour une saison 2.

« L’accueil de la première saison a été tellement excitant. Voir comment des individus à travers le monde se sont identifiés à des personnages qui ont commencé comme des idées dans ma tête est incroyable. Je suis extrêmement reconnaissante envers toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder la série et je suis impatiente de poursuivre ce voyage fantastique», a déclaré Laurie Nunn dans un communiqué, transmis par Netflix.

#SexEducation has come out with a bang — the smart and emotional series is on pace to be watched by over 40 million accounts over its first month pic.twitter.com/TAsklhTSQH