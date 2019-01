Penn Badgley dans «You» sur Netflix — NETFLIX

Après le grand succès du thriller psychologique You, ce n’était pas trop surprenant d’apprendre qu’une saison 2 était confirmée, mais on avait surtout hâte d’en savoir plus sur la future proie du sociopathe Joe Goldberg. Netflix a dévoilé ce mercredi le nom de la comédienne qui donnera la réplique à Penn Badgley dans la seconde saison de You. Il s’agit de Victoria Pedretti. L’ex de Joe, Candace, jouera toujours un rôle important dans cette nouvelle saison.

Haunting of Hill House breakout Victoria Pedretti landed the female lead in @YouNetflix Season 2. She plays Love Quinn, an aspiring chef who doesn't care about social media. She's also tending to a deep grief — so when she meets Joe she senses a shared knowledge of profound loss. pic.twitter.com/XN0IdPjdKb — See What's Next (@seewhatsnext) January 30, 2019

Si son nom n’est pas encore très connu, on connaît son visage. L’actrice a joué le rôle de Nell dans un autre succès de Netflix, The Haunting of Hill House.

L’apprentie-chef Love Quinn

Victoria Pedretti campera Love Quinn. Un personnage présent dans le second ouvrage de la saga littéraire écrite par Caroline Kepnes dont est adaptée You. Dans ce roman intitulé Hidden Bodies, Joe fuit New York pour s’installer à Los Angeles. Love Quinn est quant à elle une jeune femme qui aspire à devenir chef. A l’inverse de Beck, elle se désintéresse totalement des réseaux sociaux. Selon l’annonce faite par Netflix, quand Love va rencontrer Joe, elle va se confier à lui à propos d’un deuil qu’elle vit. Subira-t-elle le même sort que Beck (Elizabeth Lail) ?