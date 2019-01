Isaac Hempstead-Wright campe Bran Stark dans «Game of Thrones». — HBO

Qui finira sur le trône de fer à l’issue de l’ultime saison de Game of Thrones ? A Las Vegas, où l’on peut miser sur tout et n’importe quoi, les paris sont lancés. Découvrez les pronostics et les cotes des personnages, qui est le mieux côté pour s’asseoir sur le trône de fer, selon les parieurs de « Sin City ».

D’après les dernières analyses du site de paris Odds Shark, relayé par Syfy Wire, Bran Stark est le grand favori avec une cote actuelle de - 150. (ce qui veut dire qu’il faudra miser au minimum 150 dollars pour gagner 100 dollars). Un choix curieux ? Certains pensent que Bran et le Roi de la Nuit ne font qu’un, d’autres que la Corneille à trois yeux et le Roi de la Nuit finiront par s’affronter lors d’un grand duel final.

Jon Snow en seconde position

Sans surprise, Jon Snow arrive en seconde position. Il est le fils de Rhaegar Targaryen et de Lyanna Stark, donc le prétendant légitime à la couronne, même s’il ne le sait pas encore, avec une cote de +600.

Derrière les deux Stark, arrive l’hypothétique enfant de Jon et Daenerys (+ 800) qui ont entamé une relation charnelle à la fin de la saison 7, ignorant encore leurs liens de parenté. (Elle est sa tante)

Daenerys n’arrive qu’en septième position (+1.200), un choix probablement trop évident. Sansa Stark a ainsi plus de chances (+ 800) que la Reine des dragons, tout comme le roi de la Nuit (une fin tragique dans laquelle les White Walkers finiraient par conquérir Westeros) et Tyrion Lannister (+ 1. 000).

Daenerys précède Gendry un pari intéressant (+1.600), puisqu’il est l’héritier le plus légitime de Robert Baratheon et qu’une accession au Trône de Fer n’a rien d’improbable le concernant.

L’actuelle reine Cersei Lannister (+2.500) a peu de chances de conserver le trône, tandis que son frère Jaime Lannister (+4.000), ils pointent respectivement à la 10e et 12e place du tableau.

Les paris sont ouverts jusqu’au 14 avril 2019 où la saison 8 de Game of Thrones débutera sur HBO aux Etats-Unis et sur OCS en France.