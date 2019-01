Lorie Pester dans «Demain nous appartient» sur TF1. — GROUPE TF1

Lorie Pester quitte Demain nous appartient, la série de TF1 dans laquelle elle interprète Lucie. Mais que les fans se rassurent, ce départ n’est pas définitif. Il s’agit d’« une pause à durée déterminée », a-t-elle expliqué à nos confrères de Télé Loisirs.

Elle reviendra

« Après deux ans de tournage et d’allers-retours entre Sète et Paris, j’avais besoin de prendre du temps pour mener à bien d’autres projets professionnels et personnels. Même si j’adore Demain nous appartient et que je m’y sens bien, il faut parfois savoir faire des choix », a déclaré la vedette.

L’actrice et chanteuse de 36 ans va se consacrer à sa tournée et à d’autres rôles pendant quelque temps.